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EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR !

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Ebru Oğuzhan Yeter

Halkın vekilleri TBMM'de kendi varlıklarını yok etmek  için gece gündüz emek verdiler.

Kendilerini vekil yapan halka bilgi vermek yerine, birbirlerini tüketmek, birilerine yaranmak için ter döktüler.

''Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir'' yazan meclis çatısı altında bir ihanet birlikteliği içinde egemenliği bir kişiye vermek için yarıştılar.

Halkın açlığını, yoksulluğunu, işsizliğini, çaresizliğini görmeden, aldıkları ''görevi'' yerine getirmek için çaba gösterdiler.

Hiç bir zaman açık sözlü olmadılar, politika yapmayı, politik konuşma olarak benimsediler.

Kuvvetler ayrılığının, tek kişide toplanmasının yolunu açtıklarını görmezden gelerek yol aldılar.

Mecliste ki kavgalara ara verildi...

 

Birinci tur çok kötü görüntülerle bitti.

Ülke yönetiminden çok, günlük tartışmalara sahne olan görüntüler yaşandı.

Isırmalar, itişmeler, yumruklar, hakaretler...

İkinci tur oylama için, kim daha çok kavga edip gündemi değiştirecek diye dinlenmeye geçtiler.

Halkın tarafında düşünce ve eylem olarak ne değişti.???

Hiçbir şey değişmedi !!

Topluma etkisi ne oldu derseniz, şiddetin, öfkenin yansıması oldu. Öfke dili daha çok yayıldı, tahammülsüzlük,  şiddet grip mikrobu gibi bulaştı.

Yine belirsizlik, umutsuzluk, çaresizlik, işsizlik, yoksulluk...

Toplum yorgun, toplum gergin...

Vekillerin mecliste ki ''çabaları''nın samimiyetine inanmak istiyoruz.

Her ilde, ilçede örgütlenerek yapılmak istenenin bir rejim değişikliği olduğunu tek tek insanlara anlatılmasını istiyoruz.

Bunu anlatırken sen-ben demeden birlik olunmasını, demokratik kitle örgütleriyle birlikte hareket edilmesini istiyoruz.

Vekillere verdiğimiz  ''vekalet''   ülkenin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, anayasal haklarımızın korunması, üretimde, eğitimde özgürlüğümüz içindir.

Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi içinde; 

Anayasanın savunucusu olun.

Ülkenin bekçisi olun.

Tam bağımsızlığın simgesi  olun.

Türk ulusunun   sesi  olun.

Ulu önderimizin bu sözlerini unutmayın...

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

 

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