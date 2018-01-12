EĞİTİM-İŞ 3 NOLU ŞUBE: HACETTEPE ÜNİVERSİNDEKİ SERVİS KISITLAMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Açelya Aşkın / Editör

Eğitim-İş 3 Nolu Şube ’nin içerisinde yer aldığı diğer sendikalarla birlikte Hacettepe Üniversitesinin akademik ve idari personelin kullandığı servislere yönelik kısıtlama kararıprotesto edildi.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası önünde Eğitim-İş 3 Nolu Şube, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim Hak-Sen bir araya gelerek karara tepki gösterdiler.

Sendikalar tarafından yapılan ortak açıklamada, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi Personel Semt Servisleri İhalesi 22.01.2018 tarihinde yenileneceği hatırlatılarak, yeni ihalede 2018 bütçesinin yetersizliği referans gösterilerek, servis sayılarında abartılı bir azalmaya gidileceğinin öngörüldüğü belirtildi. Birçok semtin servis uygulaması kapsamından çıkarılacağın ifade edilen açıklamada, bu durumun binlerce çalışanı mağdur edeceğine dikkat çekildi. Açıklamada sendikalar tarafından oluşturulan komisyon ile sorunun kısa sürede çözülmesi amacıyla somut adımlar atılması istendi.

Açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere üniversitemiz Beytepe Yerleşkesi Personel Semt Servisleri İhalesi 22.01.2018 tarihinde yenilenecektir.

Bugüne kadar yapılan ihalelerde servisler semtlerden belirlenen duraklardan personeli alarak hizmet vermekteydi. Fakat 2018 yılı için yapılması planlanan ihalede 2018 yılı bütçesinin yetersizliği referans gösterilerek servis sayıların da abartılı bir azaltmaya gidilmesi öngörülmektedir.

Tasarlanan haliyle gerçekleşecek bir ihalede, servisler personeli semtlerde belirlenen hareket noktalarından alacak, ayrıca birçok semt de servis uygulaması kapsamından çıkarılacaktır. Bu durum ise yerleşkede görev yapan 1000’lerce çalışanın mağdur olmasına sebep olacaktır.

Yıllardır beceriksiz yöneticilerin hazırladığı şartnamelerle ihale yapıp üniversiteyi zarar uğratan hesap bilmez idareciler cezalandırılması gerekirken,

Yıllardır servislerden yararlanan personel sayılarını düzgün ve gerçekçi istatistiki verilerle tespit edemeyen yöneticiler sorgulanması gerekirken,

Bunun yerine, onların iş bilmezliğinin ve yapmış oldukları hataların bedeli yerleşkede görev yapan kendini bilime, emeğe ve işine adamış olan akademik ve idari personele fatura edilmek istenmektedir.

Bunları görmezden gelen rektörlük;

Bütçeyi doğru dürüst yönetememesini örtbas etmek için %11.1 büyüme oranıyla ekonomisi dünyada ikinci büyüme oranına sahip olan ülkemiz ekonomisini küçümsemekte, devletimizin ekonomik politikalarını şikayet etmektedir.

Hatta daha da ileriye giderek

Devlet servisleri güvenlik ve ekonomik nedenlerle tamamen kaldıracak diyerek; çözüm üretmek yerine bahane üretmeyi tercih etmekte, kanun koyucu rolünü üstlenmeyi kendine hak görmektedir.

Bu zihniyeti kınıyoruz.

Şehir merkezinde konumlanmış olan birçok kamu kurum ve kuruluşu personelinin çıkarları doğrultusunda semt servislerinin devamı için bütün imkanlarını seferber ederken, bizim yöneticilerimizin personelin üniversitede yararlandığı tek sosyal hakkı olan semt servislerini elinden almaya çalışması manidardır… Bu durum Hacettepe ailesinin ferdi olan biz çalışanları üzmüştür…

Sayın rektörüm hatadan dönmek bir erdemdir. Çalışanınızın yani ailenizin bir ferdi olan bizlerin yanında olun bizleri mağdur etmeyin.

Değerli arkadaşlar, sayın rektörümüz salı günü bizlerle yapmış olduğu bilgilendirme toplantısında semt servisleri konusunda personelin birliktelik sağladığını sitemkar bir ifadeyle beyan etmiştir. Sayın rektörümüz personelini hiç takip etmemiş ve anlaşılan tanıyamamıştır.

Bizler Hacettepe ruhuyla yaşayan ve bunu hayatının her noktasında teneffüs eden çalışanlarız.Hacettepeliler olarak servis konusunda olduğu gibi ülkemiz ve milletimizi ilgilendiren her durum da duyarlılığımızı gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz.

Herşeyin yoluna girmesi diyalog ile mümkündür, bu sebeple sendikalar tarafından oluşturulan komisyonumuz ile en kısa süre içerisin de görüşülmesi, personel sayısına uygun araç temin dilmesi, personelimizin mağduriyetine sebep olacak güzergah planından vazgeçilerek uygun güzergah belirlenmesi ve bundan sonraki süreçte birlikte çalışılarak sorunun çözümü noktasın da somut adımlar atılması talebindeyiz. Taleplerimiz karşılık buluncaya kadar; Haklarımızı korumak ve geliştirmek için yasaların verdiği tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.”