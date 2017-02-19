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Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şubesi’nin açılışı

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İbrahim Özdiş

İktidarın son dönemde özellikle eğitimciler üzerinde baskı oluşturuyor.

Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şubesi’nin açılışına katıldık, bir konuşma düzenleyerek; iktidarın 15 Temmuz sürecinin ardından toplumun her kesimini baskı altına almaya çalıştığını ve bundan da en fazla nasibini eğitim camiasının aldığını söyledik. “Üniversitelerdeki akademisyenler, binlerce öğretmen bir sabah kalktıklarında yayınlanan bir KHK ile işinden oluyor. Geleceğimizi aydınlatan insanların, gelecekleri iki kişinin dudağının arasından çıkan bir sözcükle kararıyor. Bu kabul edilemez bir uygulamadır. Şimdi de önümüze tek adamlığa geçiş için rejim değişikliğine giden bir anaya değişikliği için geliyorlar. 16 Nisan’da yurttaşlarımız, rejimin değişip değişmeyeceğini oylayacak. Burada en büyük görev eğitimcilerimize düşüyor. Halkı aydınlatan eğitimcilerimiz referandum öncesi Cumhuriyet ile devam mı, değil mi çalışmalarında halkı bilgilendirerek, bu baskıcı iktidar sisteminin önünü kesmelidir. Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet için herkes sandığa giderek, tek adam rejimine hayır demelidir. Bu Atatürkçüyüm diyen tüm yurttaşların görevidir”  

Açılış töreninde konuşan Eğitim-İş 2 Nolu Şube Başkanı İrfan Irmak da, sendikaya üye her eğitimcinin kalpaksız birer kuva-i milliyeci olduğunu belirterek, dik duruşlu bir sendika olduklarını ifade etti. 

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