Eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılını tamamlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum

Mustafa Toruntay

Öğrencilerimizin karnelerini almalarıyla 16 gün sürecek sömestr tatili başlamış oldu. Öğrenci kardeşlerimiz bu süreyi iyi değerlendirip ikinci döneme daha verimli başlamalı. Bugünümüzün küçükleri, yarının söz sahipleri olacaklarını asla unutmamalı ve bu şekilde geleceğe yürümelidirler. Ülkemizin teminatı ve geleceği şüphesiz gençlerimizdir.

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