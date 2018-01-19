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Eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılını tamamlayan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum

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Mustafa Toruntay

Öğrencilerimizin karnelerini almalarıyla 16 gün sürecek sömestr tatili başlamış oldu. Öğrenci kardeşlerimiz bu süreyi iyi değerlendirip ikinci döneme daha verimli başlamalı. Bugünümüzün küçükleri, yarının söz sahipleri olacaklarını asla unutmamalı ve bu şekilde geleceğe yürümelidirler. Ülkemizin teminatı ve geleceği şüphesiz gençlerimizdir.

Kıyas yapılmamalı

Karnede yazan not öğrencinin başarısını tam olarak yansıtmaz. Ayrıca, evlatlarımızın karnelerini kıyas yaparak, bunu bir yarışa çevirmemeliyiz. Var olan sorunların kaynağını anlayıp, uygun bir ortam ve dille çözüme kavuşturmak hem aile hem de öğrenci açısından oldukça faydalı olacaktır. Evlatlarımıza güvendiğimizi ve her ne şartta olursa olsun onların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Bu vesileyle; eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılını tamamlayan başta üyelerimizin evlatları olmak üzere, tüm öğrenci ve geleceğimizin mimarları öğretmenlerimizi tebrik ediyorum.

 

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