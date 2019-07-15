YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından 15 Haziran’da yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) önümüzdeki günlerde açıklanması beklenmektedir . Milyonlarca öğrencinin yakından takip ettiği YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından 18 Temmuz’da açıklanması beklenmektedir. Üniversitelere yerleşmek için sonuçların açıklanmasını heyecanla bekleyen birçok öğrenci, sonuçların açıklanmasının ardından tercih dönemine girerek yeni bir heyecanla karşılaşacaklar.

YKS Sınav Sonuçları 18 Temmuz'da Açıklanıyor

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) geçtiğimiz aylarda yapılmış ve üniversiteye yerleşmek isteyen birçok öğrenci tarafından sınav sonuçlarının açıklanması merakla beklenmekteydi. Toplamda üç oturumla yapılan YKS sınavında öğrencilere; Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere toplamda üç temel gurupta sorular soruldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından YKS sınavının 18 Temmuz’da açıklanması beklenmektedir.

Öğrenciler, ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden, T.C. Kimlik numarası ve Aday İşlemleri Şifresi (AİS) ile sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Uzun süredir merakla beklenen YKS sınav sonuçları açıklandıktan sonra adayları zorlu bir tercih dönemi beklemektedir. Uzun süredir üniversite hayali kuran öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercihlerini dikkatlice yapmaları gerekmektedir.

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

YKS 2019 sınav sonuçları açıklandıktan sonra, ÖSYM tarafından yayınlanacak olan YKS tercih kılavuzu ve YKS puanlarına göre adayların, belirlenen süreler içinde üniversite tercihlerini yapmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programları ve kontenjanlarına ait bilgilerin yer alacağı kılavuz, tercih dönemine giren adaylar için büyük önem taşımaktadır.

YKS sınav sonuçlarının 18 Temmuz’da açıklanması beklenmektedir. Bunun yanı sıra sınav sonucunun açıklanmasını takip eden süreç içinde YKS tercihleri 23 ve 29 Temmuz arasında yapılması hedeflenmektedir. Üniversite tercihi yapacak olan adaylar için ön bilgilendirme niteliği taşıyan kılavuz ise geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Adayların YKS tercihlerini yapmadan önce bu kılavuzu ve sonrasında yayımlanacak olan tercih kılavuzunu okumaları gerekmektedir.

23 ve 29 Temmuz tarihleri arasında YKS tercihlerinin yapılması ön görülmektedir. 18 Temmuz’da YKS sonuçları açıklandıktan kısa süre içinde tercih dönemi başlayarak, adayların heyecanlı bekleyişlerinin sonuçlandırılması planlanmaktadır.

YKS sonuç sorgulama ve üniversite tercihlerinin de yine ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden yapılması beklenmektedir. YKS sınav sonuçlarını sorgulamak ve tercih yapmak için ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden; T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle adayların, sorgulama ve tercih yapmaları gerekecek.