Akın Sivri / Ay Işığı

Gökdelenin tepesinden aşağıya baktığında gördüğü insanları sınıflara ayırıp kişiliksiz, bilgisiz, cahil, karaktersiz ne kadar hakaret düzeyi söz varsa kullandığı, küçük gördüğü kalitesizlikle ifade edip, kendini kusursuz görme sanatı ‘’EGO ‘’dur.

Dikkat ediyor muyuz? Ego sahibi insanların davranışlarına herkesten farklılar toplumda piramidin tepesindeler herkes yanlış, onlar doğru, herkes çirkin, onlar güzel bu böyle devam ediyor. Mükemmel insanlar, saygı görmek istiyorlar. Önlerinde herkesin eğilmesini istiyorlar. Ancak cahil olan insanın kuyuya bir taş atıp, kırk akıllının çıkarmaması kadar vahim bir durum; buna artık son verilmesi lazım. Kimin ne söylediği önemli değil objektif bakmak dürüst birini bulmak çok zor yalan üzerine yalan yada nabza göre şerbest veren insanlar; egosu yüzünden önünü bile görmekte zorlanan insanların itibarı ve sözüne ne kadar güven olunur.

Yalan söyleme ki hatırlamak zorunda kalmayasın ne kadar doğru söz değilmli önceden doğru ve yanlış vardı artık doğru ve yanlış yer değiştirdi benin bildiğim doğru dünyada herkese göre yanlış benim gördüğüm yanlış herkese göre doğru nasıl bir dünya anlatmak çok zor. Baksanıza teknoloji harikası telefon akıllı telefon oldu.o kadar akıllı ki insan zekasının üstünde kendine hapis ettiren mucizevi alet o kadar güzel ki insanlar gözlerini alamıyor ondan o kadar bilge ki ne sorarsan cevap veriyor işte küçük dünyası olanların büyütüyor.

Dünyalarını ama unutulan görülmeyen bir şey var insanları ve toplumu yalnızlaştırıyor aslında kendine aşık ediyor telefon bağlanıyorsun ona seni senden uzaklaştırıyor kimseyle konuşmuyor özlem gideremiyorsun hep telefonla konuşuyorsun dememe bakmayın artık yazı diline döndü hayat insanlar konuşmayarak birbirlerinden iletişimi kopararak artık ses tonu ayarını bitirmiş oldu o yüzden evde pratik yapmak gerek kitap okumak hemde bağıra bağıra sesin kulakla olan arkadaşlığını bitirmeden arayı düzeltmek lazım oda biterse uzaylılarda olan telepatiyle geçmek çok zor o kadar zeki değiliz çünkü..