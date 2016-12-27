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EGO CEP'TEYİ 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ KULLANIYOR

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EGO CEP'TEYİ 2 MİLYON 200 BİN KİŞİ KULLANIYOR
-EGO CEP'TE, DURAK YERİNİ, OTOBÜSÜN DURAĞA VARIŞSAATİNİ, GİDECEĞİ OTOBÜS HATTINI VE GÜZERGAHTAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU ÖĞRENMEK İSTEYEN YOLCULARIN, 5 YILDIR VAZGEÇİLMEZ ALIŞKANLIĞI HALİNE GELDİ.

Belediye otobüslerini kullanan Başkentlilerin, 5 yıldır günlük hayatta en sık kullandığı ve yararlandığı hizmetlerden biri haline gelen EGO CEP'TE uygulamasını kullananların sayısı, 2 milyon 200 bine yükseldi.

Durak yeri, otobüsün durağa varış saati, bilmediği bir konumdan, gitmek istediği başka bir noktaya hangi otobüs hattıyla gidebileceğini öğrenmek için günde 361 bin yolcu, aktif olarak bu uygulamadan yararlanıyor.

Bir çok alanda akıllı kent projeleriyle hızlı ve nitelikli hizmet vermeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında hizmete soktuğu EGO CEP’TE uygulamasıyla da dünya ölçeğinde öncü oldu.

 Otobüslerle seyahat eden günlük 750 binin üzerinde vatandaş için hayata geçirilen EGO CEP’TE ulaşım bilgilendirme sistemiyle, kent insanı açısından en değerli şey olan “zaman kaybı ortadan kaldırılıyor   

EGO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın geliştirerek  2011 yılının Kasım ayından itibaren kullanıma soktuğu EGO CEP’TE sistemi; Android, İOS ve Windows uyumlu akıllı telefonlara yüklenerek kullanılıyor. 

Durak yeri, otobüsün durağa varış saati, bilmediği bir konumdan gitmek istediği başka bir noktaya hangi otobüs hattıyla gidebileceğini ve güzergahtaki trafik yoğunluğunu öğrenmek isteyen yolcular, 5 yıldır EGO CEP’TE uygulamasından yararlanıyor.

Ulaşım bilgilerinin yer aldığı uygulama sayesinde Başkentliler ulaşımlarını dakika dakika planlayarak evlerinden, işlerinden duraklara gidiyorlar.  Alarm kurma özelliğiyle de belirli saat ve günler için uyarma süresi vererek, otobüsün durağa gelmeden, kullanıcıyı uyarması sağlanıyor.

Başkentlilerin, sisteme dahil edildiği ilk günden itibaren kullanmaya başladığı EGO CEP’TE uygulaması, zaman içinde geliştirilen özellikleriyle de kullanıcısı olan yolculara yenilikler sunmayı sürdürüyor.

 

-EGO CEP’TE, GÜNDE 360 BİN KİŞİ TARAFINDAN KULLANILIYOR

EGO yetkililerinin verdiği bilgiye göre; her gün yüzlerce kullanıcının dahil olduğu EGO CEP’TE uygulaması, 2 milyon 200 bin kişinin sisteminde kayıtlı bulunuyor. Uygulama, akıllı cep telefonlarıyla 300 bin, EGO'nun web sitesinden 42 bin, kısa mesaj sistemi SMS’le 11 bin, ALO SES ile 8 bin kişi olmak üzere günlük 361 bin kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Sistemin ekranında, öncelikli olarak yabancılar için dil seçeneği bulunuyor. Ardından “Hat, durak ve adres ara, Durak nerede? Nasıl giderim?”seçenekleri  çıkıyor. Duraklarda bulunan 5 haneli durak numarası girilerek, durağa ait bilgilere ve duraktan geçen hattın bilgilerine ulaşılması sağlanıyor. Akıllı durak haline getirilen 7 bin 348 durakla da vatandaşların bu kolaylıktan yararlanması  da sağlanmış oluyor.   

 

-EGO CEP’TE İLE ANKARAKART İŞLEMLERİ YAPILIYOR

Her yıl geliştirilerek yeni özellikler eklenen EGO CEP’te uygulamasına, bu yıl içinde şehir içi ulaşım kartları olan Ankarakart ile bilgiler eklendi. Akıllı telefonlara yüklenen yeni özellikle, ekrandaki Ankarakart bölümü tıklandıktan sonra, Ankarakart’ın ön yüzündeki 16 rakamı girmek gerekiyor.

Ankarakart sayfasına geldikten sonra, sistemde bulunan bakiye bilgisi ile kart geçmişinin son 1 aylık kullanımları sorgulanabiliyor, bulunulan noktaya en yakın para yükleme noktaları da öğrenilebiliyor. Bu işlemlerin yanı sıra isteyen kullanıcılar, EGO CEP’TE uygulamasıyla, Ankarakart’a online olarak, kredi kartıyla bakiye (para) yükleme işlemi de yapabiliyor.

 

-SMS VE SESLİ MESAJLA, HAT VE DURAK NUMARASI        

Akıllı telefonlar üzerinden yapılan işlemlerin yanı sıra akıllı özellikleri olmayan telefon kullanan yolcular da SMS  ve sesli mesajla, ulaşım bilgilerini ve Ankarakart bakiyesini öğrenebiliyor.

Bunun için ücretsiz olarak Ankarakart’ın ön yüzündeki 16 rakamın tamamını ya da 8 rakamını yazıp, 312 911 3 911 telefon numarasına SMS olarak göndermek yeterli oluyor.         

Aynı numaradan “Durak Numarası” boşluk “Hat Numarası” yazılarak gönderilmesi halinde de sorgulanan durağa otobüs veya otobüslerin ne zaman geleceğinin yanıtı, yine SMS olarak alınabiliyor.

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