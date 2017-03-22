EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; 2016 YILINDA 316 MILYON YOLCU TAŞIDI

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ; OTOBÜSLERLE HAFTA İÇİ GÜNDE ORTALAMA 700 BİN, RAYLI SİSTEMLERLE 400 BİN, TELEFERİKLE DE 8 BİN YOLCUYU EVİNE, OKULUNA, İŞİNE ULAŞTIRDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarıyla, geçen yıl 316 milyon yolcunun kent içi ulaşımını sağladı. Başkent kent içi taşımacılığının büyük kısmını üstlenen EGO Genel Müdürlüğü, hafta içi günde otobüslerle ortalama 700 bin, raylı sistemlerle 400 bin, teleferikle ise 8 bin yolcuyu evine, işine, okuluna ve birçok noktaya ulaştırdı.

EGO otobüsleri geçen yıl boyunca 86 milyon kilometre yol kat ederken, raylı sistemler de 207 bin kez sefer yaparak Başkentlileri taşıdı.

Dünya metropollerinde nüfusu 5 milyonu aşan kentler arasında, trafiği en rahat şehirlerin başında gelen Başkent’te şehir trafiğinin rahatlamasında, çevreci dev otobüs filosu başta olmak üzere, raylı sistemin ve toplu taşımada ilk kez Başkent'te kullanılan teleferik sistemi de büyük katkı sağladı.

-YAŞLILAR, ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER, ENGELLİLER İNDİRİMLİ BİNDİ

Ankara’da 2016 yılı süresince otobüs ve metrolarla taşınan toplam yolcu sayısı 316 milyona ulaştı. Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel uygulamalarından birini ulaşım sisteminde gösteren Büyükşehir Belediyesi, yaşlılar, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, engelli ve engelli yakınlarını ücretsiz taşırken, öğretmen ve öğrencileri de indirimli olarak ulaşımdan faydalandırdı. Ayrıca ilk olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, sonrasında birçok belediye tarafından kabul gören dini bayramlar süresince ücretsiz yolcu taşıma geleneği, bu yıl da devam etti.

Bu kapsamda EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma sisteminden Başkentliler şu şekilde faydalandı;

162 milyon kez tam bilet, 88 milyon kez indirimli öğrenci ve öğretmen kartı, 66 milyon kez serbest kart kullanıldı.

Serbest kart uygulamasından, 61 yaş üstü yolcular 35 milyon kez, engelli ve engelli refakatçisi 12 milyon kez, gazi, gazi yakını, şehit yakını, vazife malulü ve bunların yakını da 1,3 milyon kez faydalandı.

Bunların yanı sıra 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından, 16 Temmuz ile 10 Ağustos arasında Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarıyla 26 gün süreyle Başkentlileri ücretsiz taşıdı.

-EGO OTOBÜSLERİ, 86 MİLYON KİLOMETRE YOL KAT ETTİ

EGO otobüsleri, yolcu ve trafik yükünün hafifletilmesinde, toplu ulaşım hizmetlerinin başında yer aldı. Otobüslerle, bir günde 1287 araç ve 2 bin 275 şoförle, ortalama 7 bin 700 servis verilerek, 700 bin vatandaş, gideceği yere ulaştırıldı. Yaşlısından gencine, engellisinden gazisine kadar 2016'da toplam 199 milyon yolcuyu eve, işe, okula, hastaneye ve alışverişe ulaştıran EGO otobüsleri, bu sürede 86 milyon kilometre yol kat etti.

-RAYLI SİSTEMLERLE, 117 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Modern, çağdaş ve güvenli ulaşım sistemlerin başında yer alan raylı sistemler, geçen yıl 207 bin kez sefer yaparak, günde 400 bin, yıl içinde de 117 milyon yolcunun ulaşımını sağladı.

Kent trafiğinin önemli ölçüde rahatlamasını sağlayan raylı sistemlerden, Batıkent-Kızılay metrosuyla 51 milyon, Çayyolu-Kızılay metrosuyla 20 milyon, Törekent-Batıkent metrosuyla da 9 milyon yolcu taşındı. AŞTİ-Dikimevi arasında sefer yapan ANKARAY’la da 37 milyon yolcu taşındı. Ocak ayında açılan Keçiören Metrosu'nda da yolcu taşımacılığına başlanarak, şehrin kuzey hattındaki trafik yoğunluğunda önemli oranda rahatlama sağlandı.

-TELEFERİK HATTIYLA, GÜNLÜK ORTALAMA 8 BİN YOLCU

Türkiye’de ilk defa Yenimahalle Metro İstasyonu-Şentepe arasında hizmet veren 24 bin yolcu taşıma kapasiteli teleferikle, günlük ortalama 8 bin yolcu, Şentepe-Yenimahalle Metro istasyonu arasında seyahat ediyor.

-OTOBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 7,09...

Teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulaşım sistemini, yolcuların zaman kayıplarını önleyecek yeniliklerle donatan EGO Genel Müdürlüğü, uygulamaya koyduğu bu projelerle uluslararası ödüllere de layık görüldü.

1715 araçtan oluşan otobüs filosunun, 1287'si doğalgazlı olan çevre dostu otobüs filosuna sahip EGO’ya, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nce (UITP), Avrupa’nın En Çevreci Otobüs Filosu ödülü verildi. Başkentlilerin, klimalı, konforlu ve güvenli araçlarla seyahat etmeleri için sürekli yenilenen araçların yaş ortalaması 7,09’a düşürüldü. Engelli vatandaşların da toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmeleri için 1515 otobüse, engelli rampası konuldu.

Otobüslerin tamamına araç içi bilgilendirme ekranları konulurken, 7 bin 423 otobüs durağından 1047'si Breil alfabeli kapalı durak ve124'ü de akıllı olan duraklarla, Başkentliler ulaşımlarını daha kolay sağlıyor.