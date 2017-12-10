EGO Genel Müdürlüğü, ego otobüslerini "Salgın Hastalıkları" önlemek için dezenfekte ediyor

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BAŞKENTLİLERİN TEMİZ VE HİJYENİK BİR ORTAMDA SEYAHAT ETMELERİ İÇİN SEFERE ÇIKAN OTOBÜSLERİNİ DİP KÖŞE TEMİZLİYOR...

Başkent’te, kent içi toplu taşımacılık hizmetini sağlayan EGO Genel Müdürlüğü , vatandaşların temiz ve hijyenik bir ortamda seyahat etmeleri için otobüslerin her gün dip köşe temizliğini gerçekleştiriyor. Salgın Hastalıklar ı önlemek için virüslere karşı da özel olarak dezenfekte edilen otobüsler, artık daha sağlıklı.

Kısa bir süre önce otobüslerle verilen ulaşım hizmetlerini 24 saate çıkararak, kesintisiz hizmete başlayan EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerin temizliğine de çok dikkat ediyor. Soğuk hava ile birlikte toplu ve kapalı ortamlarda yuvalanıp salgın hastalıklara neden olan virüslerin yayılmasını önlemek amacıyla otobüsler belirli aralıklarla özel ilaçlarla dezenfekte edilerek, temizleniyor.

EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, EGO’nun bünyesinde bulunan toplamda bin 585 otobüsle, günlük 750 bine yakın Başkentliye toplu taşıma hizmeti verdiklerini ifade ederek,Başkentlilerin sağlıklı ve temiz bir ortamda seyahat etmeleri için otobüs içlerinin belirli aralıklarla hastanelerde kullanılan özel temizlik malzemeleriyle temizlendiğini kaydettiler.

-“OTOBÜSLER GÜVENLİ, KONFORLU VE HİJYEN”

Başkentlilerin güvenli ve konforlu bir şekilde toplu taşıma ihtiyaçlarını sağlarken, otobüslerin temiz ve hijyenik olmasına da çok önem verdiklerini belirten EGO yetkilileri, günlük seferlerini tamamlayan otobüslerin, Sincan, Dikmen, Macunköy, Mamak NATO Yolu ve Akköprü’de bulunan 5 faklı bölge müdürlüğünde, her gece baştan aşağıya temizlenerek ertesi güne hazır hale getirildiğini söylediler.

Yetkililer, otobüsler in temizlik ekipleri tarafından vakumlu süpürgelerle kaba pisliklerden arındırıldıktan sonra, yolcu koltukları, koltukların arka ve alt kısımları, düğmeler, direksiyon, cam kenarları ve lastikleri, şoför paravanı, yolcu tutamakları gibi bölümlerin büyük bir titizlik içinde temizlendiğini vurgulayarak, “Rutin olarak gerçekleştirilen bu temizliklere ek olarak toplu taşıma araçlarımız da yaz aylarında haşerelere, kış aylarında da salgın hastalıklara karşı özel olarak dezenfekte ediliyor” dediler.

-“HASTA YOLCULARIMIZ ELDİVEN VE MASKE KULLANABİLİR”