EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, OTOBÜS, ANKARAY, TELEFERİK VE METROLARDA UNUTULAN VE SAHİPLERİNE ULAŞILAMAYAN EŞYALARI BU AY İÇİNDE AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

Kent yaşamının yoğunlundan mıdır bilinmez ama giderek “unutkan” bir toplum olmaya başladık. Bunun en açık göstergesi ise toplu taşıma araçlarında unuttuğumuz eşyalar.

Başkent Ankara’da da son yıllarda unutkanlık nedeniyle bulunan eşyalar artış göstermeye başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları arasında yer alan otobüsler, ANKARAY, metro ve teleferik’te unutulan eşya ve paralar her geçen gün artıyor. Toplu taşıma araçlarında dişçi setinden, diz üstü bilgisayara, tıraş makinesinden, şeker ölçüm cihazına kadar unutulan birbirinden ilginç eşyalar dikkat çekiyor.

2016 YILINDA 9 BİN TL PARA UNUTULDU

Ankara’da unutulan eşyalar arasında başı cüzdanlar çekiyor. Sadece 2016 yılında toplu taşıma araçlarında unutulan cüzdanlar içinde 9 bin TL, 90 Avro ve 201 dolar cinsi para bulundu. 79 farklı kalemde toplanan eşyalar, EGO’nun Kayıp Eşya Servisi kayıtlarına alınırken, 1 yıl bekleme süresinin ardından sahiplerine ulaşılamayan eşyalar açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılıyor.

UNUTULAN EŞYALAR İHALE İLE SATILIYOR

EGO Genel Müdürlüğü tarafından açık artırma yoluyla satışa çıkarılacak kayıp eşyalar için düzenlenecek ihale, EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ile Satın Alma Daire Başkanlığı koordinasyonunda bu ay içinde yapılacak. Sahiplenilmeyen eşyaların satışından elde edilecek gelir ise EGO’nun kasasına aktarılacak.

HER YIL YAPILAN İHALEYE İLGİ BÜYÜK

Unutulan eşyaların ihalelerine ilgi de büyük oluyor. Her yıl düzenlenen ihalenin sıkı takipçisi olanlar arasında ikinci el eşya satıcıları yer alıyor. İhaleye ilgi gösterenler arasında ayrıca ihtiyaç sahiplerine yardımında bulunmak isteyen hayırseverler kadar çocuklarına hediye almak isteyen aileler de bulunuyor.

Giyim eşyasından cep telefonuna, fotoğraf makinesinden müzik aletine, televizyondan saat ve gözlüğe, spor ayakkabıdan kıyafete kadar birçok ürün için çıkılan ihalelerde kıran kırana mücadele yaşanıyor.

EŞYALARIN BEKLETİLME SÜRESİ 1 YIL

EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY’da yolcular tarafından unutulan eşyalar, görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi’ne teslim ediliyor. Eşyalar üzerinde bilgi bulunanlar, sahiplerine ulaştırılırken, sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi her ay EGO Genel Müdürlüğü’nün "www.ego.gov.tr" başlıklı internet sayfasında yayınlanıyor.

Polis Radyosu’ndan da anons edilen kayıp eşya listesinde bulunan eşyaların sahiplerinin bulunamaması halinde ise 1 yıl bekleme sürecine geçiliyor. Eşya sahiplerine ulaşılamaması durumunda da kayıp eşyaların tamamı açık artırmayla satılıyor.