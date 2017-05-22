EGO OTOBÜS ŞOFÖRLERİ, TEORİK VE UYGULAMALI “TEMEL İLK YARDIM” EĞİTİMLERİ ALIYOR

EGO ŞOFÖRLERİNE, SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN "112 YAŞAMA YOL VER” KAMPANYASI KAPSAMINDA DA "112 ACİL ÇAĞRI" EĞİTİMİ VERİLİYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 'nde görev yapan otobüs şoförleri, teorik ve uygulamalı olarak ilk yardım eğitimleri alıyor.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin canını emanet ettiği şoförlerini, mesleki yeterlilik açısından en iyiler arasından seçerken, verdiği halkla ilişkiler ve psikoloji gibi birbirinden farklı birçok eğitim ve seminerlerle de daha donanımlı hale getiriyor.

EGO Otobüs Dairesi 3. Bölge Müdürlüğü'nde İl Sağlık Müdürlüğü’nce yetkilendirilen BELKA A.Ş. İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından verilen ilk yardım eğitimlerinde, temel yardım bilgileri, teorik ve pratik olarak veriliyor.

Her gün 700 binin üzerinde Başkentli'nin ulaşımını sağlayan EGO şoförleri ne, olası bir kaza anı başta olmak üzere; temel yaşam desteği, kanama, bilinç bozuklukları, yanık, donma ve sıcak çarpmaları ve zehirlenme gibi durumlarda yolculara ilk yardımın nasıl uygulanacağı konusunda eğitimler veriliyor.

İlk yardım eğitim programında, 40 şoför, haftada 2 gün eğitim alıyor. Eğitimlerin sonunda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonrasında başarılı olan çalışanlar, "İlk Yardımcı Sertifikası" ile "İlk Yardımcı Kimlik Kartı" almaya hak kazanıyorlar.

-“YAŞAMA YOL VER” KAMPANYASI

Sağlık Bakanlığı tarafından Ağustos 2015 yılında başlatılan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaş olarak destek verdiği “Yaşama Yol Ver” kampanyası kapsamında, gerek trafikteki araç sayısı gerekse taşıdığı yolcu sayısıyla Başkent kent içi taşımacılığının en önemli unsurlarından olan EGO şoförlerine, “112 Acil Çağrı" konusunda da eğitim veriliyor.