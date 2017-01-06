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EGO OTOBÜSLERİ KAMERA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE 7/24 TAKİP ALTINDA

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EGO OTOBÜSLERİ KAMERA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE 7/24 TAKİP ALTINDA
BAŞKENT TOPLU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET VEREN EGO OTOBÜSLERİNDEKİ KAMERA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİYLE (GPS) HEM YOLCU HEM DE SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİ BİR ORTAMDA SEYAHAT ETMELERİ SAĞLANIYOR.

Bünyesinde bulunan tüm otobüs filosunun tamamını araç içi kamera ve GPS sistemiyle donatan EGO Genel Müdürlüğü, araç içindeki olası taciz, hırsızlık, kavga gibi birçok adli olayın tespit ve çözümü konusunu da kamera görüntüleri sayesinde kısa sürede ortaya çıkarıyor.                           

 Otobüsün içerisini her yönüyle rahatlıkla görebilecek açıda bulunan kamerayla kaydedilen görüntüler, on-line olarak  “Filo-Güzergah Takip ve Yönetim Merkezi” ne iletiliyor.

Otobüslerin hareket halinde olduğu süre içinde sürekli kayıtta olan sistem, uzman ekipler tarafından izlenerek otobüsler sürekli kontrol altında tutuluyor.  Alınan kayıtlar arşivlenirken, kameralar sayesinde yolcuların kentin tüm noktalarına erişimleri de güvenli bir şekilde sağlanmış oluyor.

 

-“ŞİKAYETE KONU OLAYLAR ANINDA TESPİT EDİLİYOR”       

Araç içlerine konulan kamera sistemi sayesinde şikayete konu olan olayların daha sağlıklı şekilde tespit edildiğini ifade eden EGO yetkilileri, şunları söylediler:

“Son zamanlarda yaşanan toplumsal olaylar, bunun aslında ne kadar önemli bir çalışma olduğunu ortaya koymuş oldu. Kamera ve takip sistemleri, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla seyahat eden yolculara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla kullanıldığı gibi;  taciz, hırsızlık, suç, şikayet  gibi olumsuz olayların çözümü noktasında da fayda sağlamaktadır.  Kamera tarafından kayıt altına alınan vakalarla ilgili görüntüler, polis ve adli kurumlara iletilerek veri paylaşımı yapılmaktadır.”  

Yetkililer, 153 (Mavi Masa) ve diğer iletişim yollarını kullanarak EGO’ya ulaştırılan  şikayet ve taleplerin ilgililer tarafından değerlendirilmesinde de büyük kolaylık sağlandığını kaydederek, toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu taşıma araçlarına da getirilen kamera sistemi zorunluluğuyla daha çok alanda hizmet ve kontrol sağlanma imkanı elde edilerek yolcu memnuniyeti ve güvenliğinin arttırıldığını vurguladılar. Yetkili,“Kameraların aldığı görüntüler anlık olarak görülebildiği gibi, talep doğrultusunda ilgili kurumlara iletilmektedir. Şikayet aldığımız durumlarla ilgili sistem üzerinden denetim yapıldığı gibi alınan şikayetlerin değerlendirilmesi için de kamera sistemi kullanılmaktadır” dediler.

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