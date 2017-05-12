EGO otobüslerinde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilecek

EGO OTOBÜSLERİNDE, AKŞAM BELLİ SAATTEN SONRA KADIN VE ÇOCUKLARIN İKİ DURAK ARASINDA İSTEDİKLERİ NOKTADA İNEBİLMELERİ İÇİN DÜZENLENME YAPILACAK..

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ’nde, EGO otobüsleri nde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilmeleri için düzenlenme yapılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında toplanan Belediye Meclisi’nde, yaz ve kış mevsimine göre EGO otobüslerinde düzenleme yapılması görüşüldü. Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun, “Kadın ve çocukların küçük de olsa güvenliklerinin sağlanması için yaz ve kış saat farklılığı göz önünde bulundurularak, akşam belli bir saatten sonra belediye otobüslerinde, kadın ve çocuklara iki durak arasındaki istedikleri noktada inebilmeleri amacıyla gerekli düzenlenme” yapılmasına ilişkin raporu, oybirliğiyle karara bağladı.

Meclis'te, Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında üretilen Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 674 konutun satışına ilişkin Başkanlık yazısı da görüşüldü.

Büyükşehir'e ait 674 konutun, Belediye Kıymet Takdir Komisyonu veya SPK lisanslı gayrimenkul değerleme firması tarafından fiyatlarının belirlenmesi ve Belediye Encümeni'nin de onaylamasından sonra peşin veya taksitle toptan satışının yapılması için yetki verilmesi talep edilen Başkanlık yazısı, oylamada karara bağlandı.

Meclise sunulan diğer Başkanlık yazısında, Metro ve Ankaray istasyonlarında 6 metrekareyi geçmeyecek şekilde ihale yoluyla 10 yıllığına kiraya verilen 60 meşrubat büfesinin hem adının hem de metrekarelerinin değiştirilmesi yer aldı. Oylamada, büfelerin adının “meşrubat ve gıda büfesi" olması, büyüklüğünün de 9 metrekareyi geçmemesi karara bağlandı.

-LUNAPARK ÜCRETİ, 25 KURUŞTAN 50 KURUŞA ÇIKTI

Toplantıda, Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nun raporu doğrultusunda, lunaparkların 2017 fiyat tarifesi de kabul edildi. Buna göre, Gençlik Parkı, Harikalar Diyarı Parkı, Demetevler Lunaparkı ve 50. Yıl Lunaparkı’nda daha önce 25 kuruş olan giriş ücretinin 50 kuruşa çıkarılması, oy birliğiyle karara bağlandı.

Belediye Meclisi'nde ayrıca “Ankara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi denilince aklınıza ne geliyor?” konulu ilköğretim öğrencileri arasında resim ve şiir yarışması düzenlenmesi de kararlaştırıldı.