EGO otobüslerinde hizmet veren tüm otobüsler engellilerin kullanımına uygun hale getirildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHİR İÇİ ULAŞIMINDA HİZMET VEREN TÜM OTOBÜSLERİ ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN HALE GETİRDİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü , şehir içi ulaşımında hizmet veren tüm otobüsleri, engellilerin kullanımına uygun hale getirdi. Tüm otobüslere, özel mekanizmalı engelli asansörü ve rampası yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu , fiziksel engelli yolcuların, toplu taşıma araçlarından otobüslerle rahatlıkla seyahat edebilmeleri için EGO’nun filosunda bulunan 1500’ün üzerindeki otobüsün tamamını engelli erişimine uygun hale getirdiklerini söyledi.

Başkent’te, 75 bin 683 serbest ulaşım kartı kullanan engelli yolcu bulunduğunu belirten Genel Müdür Gündoğdu, EGO otobüsleri ne monte edilen özel mekanizmalı engelli asansörü ve rampalar sayesinde, engelli vatandaşlar ın toplu taşıma araçlarında hiçbir engelle karşılaşmadan konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat ettiklerini kaydetti.

EGO tarafından verilen serbest engelli kartı na sahip yolculardan 58 bin 702 yolcunun toplu taşıma araçlarını tek başına kullanarak seyahat edebildiğini vurgulayan Gündoğdu, tek başına seyahat edemeyecek ağır fiziksel durumda olan 16 bin 981 yolcunun ise refakatçi yardımıyla toplu taşıma aracını kullandığını ifade etti.

-HER GÜN 33 BİN ENGELLİ SEYAHAT EDİYOR…

Ankara’da EGO otobüsleriyle günlük 700 ile 750 bin kişinin ulaşımının sağlandığını belirten Gündoğdu, günde ortalama 33 bin engelli vatandaşın da kent içi ulaşımında EGO otobüslerinden faydalandığını belirtti.

EGO’nun yenilikçi ve öncü projeleri uygulamaya koyarken, hizmetini de hızlı, kaliteli, güvenli ve konforlu bir şekilde en üst seviyede sürdürmenin arzusu içerisinde olduğunu kaydeden Genel Müdür Gündoğdu, şunları söyledi:

“Amacımız, Başkent’te yaşayan tüm vatandaşlara eşit şekilde hizmet götürmektir. Fiziksel durumlarından dolayı tekerlekli sandalye veya koltuk değneklerine bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşların, başkalarının yardımı olmadan ulaşımlarını gerçekleştirerek evlerinden işlerine, okullarına veya kent içinde gitmek istedikleri yerlere tek başlarına, özgür, güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamaktır. Özel mekanizmalı otobüsler sayesinde, engelli vatandaşlarımızın önündeki engellerini ortadan kadırmış olduk.”

-KALİTELİ HİZMETTE EĞİTİMİN ROLÜ…

EGO Genel Müdürü Gündoğdu, hizmet kalitesinin artmasının sadece teknik altyapının güçlendirilmesiyle mümkün olamayacağına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

“EGO olarak, kent içi ulaşımda hizmetin en iyi şekilde verilmesi için personelin de konusuna hakim, insan ilişkilerini bilen profesyonellerden oluşması gerekiyor.

Biz de bu kapsamda bünyemizde görev yapan 2 bin 781 şoförümüze her yıl, halkla ilişkiler, stres yönetimi, öfke kontrolü ve motivasyon konularında seminerler düzenliyoruz. Uzman eğitmenler tarafından verilen bu seminerlerin, personel üzerinde oldukça faydalı olduğunu görüyoruz.

Yolculara nasıl davranılması gerektiği konusunda verilen eğitimlerin yanı sıra, yolcular için engelli asansörü ve rampası bulunan otobüslerin kullanımı ve yolcuların araçlara sorunsuz şekilde inip binmelerine yardımcı olma konusunda otobüs şoförlerine eğitim veriyoruz.”

-“ÖZGÜRCE İSTEDİĞİMİZ YERE GİDİYORUZ”

EGO otobüslerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi, ulaşım hizmetlerinden faydalanan başta engelli yolcular olmak üzere ailelere de hem maddi hem de manevi olarak büyük kolaylıklar sağlıyor.

Kas hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşamak zorunda olan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Muzaffer Erdem, akranları gibi koşup oynayamasa da onlar gibi otobüse binip her yere gidebildiğini ifade ederek, “Ben de herkes gibi otobüse binerek istedim yere gidebiliyorum. Tek başıma gezemediğim için yanımda mutlaka annem ya da babam oluyor. Sandalye ile otobüse binerken şoför amcalar da çok yardım ediyorlar. Kendimi çok özgür hissediyorum” dedi.

“Ulaşım engeline takılmadan, özellikle toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilmenin ne büyük bir özgürlük olduğun, yaşamayan bilemez” diyerek düşüncelerini ifade eden 24 yaşındaki Ümmügül Çetin de şunları söyledi:

“Yaşadığım kas hastalığı nedeniyle tamamen tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyorum. Benim durumumda olan bir çok engelli, toplumsal yaşama karışmadan, evden dışarı çıkmadan yaşamak zorunda kalıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise ulaşımda yaşanılan sorunlardır. Örneğin ailenize ait aracınız yoksa zorunlu haller dışında bir yerden bir yere gidemiyorsunuz. Çünkü özel araç tutmak zorundasınız. Ama şimdi toplu taşıma araçlarının engelli ulaşımına uygun hale getirilmesinin ardından istediğimiz her yere kolaylıkla gidebiliyoruz. Seyahat özgürlüğümüzü bize veren Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ediyorum.”