EGO OTOBÜSLERİNE MÜHÜRSÜZ 'EVET' İLANINI KİM ASTI?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara’da toplu taşıma hizmeti veren EGO otobüslerine damgasız ve mühürsüz olarak asılan Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’nun ilanlarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk. İlanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün yapılacak olan “Gelecek İçin Evet” programına halkın davet edildiğini, bu ilanların neden damgasız ve mühürsüz olduğunu sorduk, “Birçok ilde sivil toplum kuruluşlarının ‘hayır’ kampanyalarına izin verilmezken ve her türlü yasaklama kararı uygulanırken, ‘evet’ kampanyasını yürüten Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’na EGO araçlarının kullandırılmasının gerekçesi nedir?” diye sorduk.

OTOBÜSLERDE MÜHÜRSÜZ İLAN YER ALDI

Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, EGO otobüslerine ve şehir içindeki bazı billboardlara “Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu”nun ilanlarının asıldığını vurguladık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yöneticiliğini yaptığı Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’na ait ilanlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yer verildiğine değindik, Erdoğan’ın katılımıyla bugün Arena Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak “Gelecek İçin Evet” programına halkın katılımının istendiğini kaydettik. Bu ilanların damgasız ve mühürsüz olarak EGO otobüslerinde yer almasının gerekçesini sorduk, “Bu ilanlar mevzuata aykırı biçimde asılmamış mıdır? Mevzuata aykırılık söz konusuysa sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?”

NE KADAR PARA ÖDENDİ?

Otobüslerde ve billboardlarda damgasız ve mühürsüz olarak asılmasına izin verilen başka ilanlar olup olmadığının, varsa bunların hangi tarihte asıldığının ve içeriklerinin açıklanmasını istedik, “EGO otobüsleri ve billboardlarda yer alan ilanlar için herhangi bir ücret alınmış mıdır? Alındıysa Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu ne kadarlık ödemede bulunmuştur? Eğer ödeme yapılmadıysa bunun gerekçesi nedir?” sorusunu yönelttik.

“HAYIR” KAMPANYALARI YASAK, “EVET” SERBEST

Söz konusu ilanla ilgili başvurunun hangi tarihte alındığını ve hangi tarihte olumlu yanıt verildiğini soran Yılmaz, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“-Anayasa gereği tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı’nın “Gelecek İçin Evet” başlığıyla düzenlenen söz konusu organizasyona katılmasının etik ve hukuka uygun olduğu düşünülmekte midir?

-Birçok ilde sivil toplum kuruluşlarının “hayır” kampanyalarına izin verilmezken ve her türlü yasaklama kararı uygulanırken, “evet” kampanyasını yürüten Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’na EGO araçlarının kullandırılmasının gerekçesi nedir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara’da toplu taşıma hizmeti veren EGO otobüslerine ve şehir içindeki bazı billboardlara “Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu”nun ilanları asılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yöneticiliğini yaptığı Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu’na ait ilanlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yer verilerek, Erdoğan’ın katılımıyla 7 Mart 2017 Salı Günü Arena Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak “Gelecek İçin Evet” programına halkın katılması istenmiştir. Bu çerçevede;