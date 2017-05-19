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EGO şoförleri, 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışında bulundu

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EGO şoförleri, 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışında bulundu
15 TEMMUZ'DAKİ HAİN DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ANKARALILARIDİRENİŞ NOKTALARINA TAŞIYAN EGO ŞOFÖRLERİ, 15 TEMMUZŞEHİTLERİ ANISINA KAN BAĞIŞINDA BULUNDU..

15 Temmuz'daki, FETÖ'cülerin hain darbe girişimine karşı Ankaralıları direniş noktalarına taşıyan EGO şoförleri, 15 Temmuz şehitleri anısına kan bağışında bulundu. EGO ve Kızılay Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen kampanyada, yüzlerce EGO çalışanı Kızılay’a bağış yaptı.

EGO tarafından her yıl gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonunun bu yılki teması, 15 Temmuz şehitleri oldu. EGO’nun Macunköy’deki 2. Bölge Müdürlüğü’nde kurulan kan bağışı noktasında, şoföründen teknik personeline, idarecisinden güvenlikçisine kadar yüzlerce EGO çalışanı, kan bağışı yaptı. EGO Otobüs Daire Başkanı Ömer Aras da personeliyle birlikte kampanyaya bizzat katılarak destek verdi.

EGO’nun 5 otobüs hareket bölgesinde görev yapan yüzlerce otobüs şoförünün yanı sıra kan bağışı noktasının kurulduğu EGO 2. Bölge Müdürlüğü’ndeki Merkez Atölye Müdürlüğü’nde çalışan yüzlerce teknik personel de Kızılay’a kan vermek için koştu.

 

-“15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ UNUTMADIK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimleriyle birlikte,15 Temmuz 2016’da FETÖ hainlerinin darbe girişimine karşı Ankaralıları sabahlara kadar direniş noktalarına taşıyarak darbe girişiminin başarısız olmasında büyük pay sahibi olan EGO otobüs şoförleri, kan bağışı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

EGO Genel Müdürlüğü’nde koruma ve güvenlik memuru olarak çalışan Orhan Bacak, kan bağışı yapmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Bütün herkesi, aynı zamanda organ bağışı yapmaya da davet ediyorum” dedi.

Murat Çakıray adlı EGO personeli de 15 Temmuz şehitlerini unutmadıklarını belirterek, “Her sene geleneksel olarak kan bağışı yapıyoruz, tüm personel olarak da bu kampanyalara katılmaktan mutluyuz, bu yıl ki kan bağışı kampanyamızda ise 15 Temmuz şehitlerini unutmadığımızı, onları hep anacağımızı vurgulamak istiyoruz” dedi.

Alaattin Karadeniz adlı otobüs şoförü ise bağış yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu, hayat kurtarmak için koşa koşa kan vermeye geldiğini ifade etti.

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