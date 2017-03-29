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EGO YETKİLİLERİNDEN, KARTLARINI OKUTTUKLARINDA YAŞLARININ ANONS EDİLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYAN 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YOLCULARA CEVAP

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EGO YETKİLİLERİNDEN, KARTLARINI OKUTTUKLARINDA YAŞLARININ ANONS EDİLMESİNDEN RAHATSIZLIK DUYAN 65 YAŞ ÜSTÜNDEKİ YOLCULARA CEVAP
-"BU YÖNTEM, USULSÜZ KART KULLANIMLARININ ÖNÜNEGEÇMEK İÇİN UYGULANIYOR"-"BU UYGULAMA SAYESİNDE, BAŞKASININ KARTINI KULLANARAK ÜCRET ÖDEMEDEN YOLCULUK YAPMAYA ÇALIŞANLARIN ÖNÜNE BÜYÜK ÖLÇÜDE GEÇİLİYOR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, kent içi toplu taşımadan ücretsiz faydalanan 65 yaş üzeri vatandaşların, kartlarını okuttuklarında yaşlarının anons edilmesinden rahatsız olduklarına ilişkin şikayetlere, "Bu yöntem, usulsüz kart kullanımlarının önüne geçmek için uygulanıyor" cevabını verdiler.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsmanı) Şeref Malkoç’un, "serbest kart kullanıcısı 65 yaş üzeri bir vatandaşın, kendilerine başvurarak, toplu taşıma araçlarını kullanırken, yaşının anons ediliyor olmasından dolayı duyduğu rahatsızlığı ilettiği" yönündeki sözlerinin basında yer alması üzerine, EGO yetkililerinden açıklama geldi.    

Yetkililer, “Bu yöntem, hem usulsüz kart kullanımlarının önüne geçmek, hem de yolcu potansiyelinin ve yolculuk taleplerinin belirlenmesinde önemli bir kaynak oluşturmak için uygulanıyor” dediler.

EGO yetkilileri, elektronik toplu taşıma kartı Ankarakart’ların, “tam”, “öğrenci” ve “serbest” olarak tasarlandığını, “indirimli” ve “serbest"  Ankarakartlar”ın da sadece sahibine özel olarak hazırlandığını belirttiler.

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma amaçlı, 61-65 yaş arasındaki vatandaşlara pik saatler dışında kullanılmak üzere ücretsiz serbest dolaşım kartı verildiğini ifade eden EGO yetkilileri, 65 yaş üzerindeki vatandaşların da kanuni olarak günün her saatinde ücretsiz serbest kart kullanma hakları olduğunu hatırlattılar.  

-"USULSÜZ KART KULANIMI SIK GÖRÜLÜYOR"         

Kontrol görevlilerince yapılan denetimler sırasında, serbest veya indirimli kart kullanım hakkı olan bazı kimselerin, zaman zaman kendi kartını eşine, çocuğuna, torununa, akrabasına ya da kullanma hakkı olmayan üçüncü şahıslara kullandırttığının belirlendiğini kaydeden yetkililer, bunları önlemek ve kart tipini belirlemek amacıyla hem yaşlarının belirtilmesi  hem de kadın ve erkek sesiyle anons uygulaması yapıldığını ifade etiler.

Yetkililer, bu uygulama sayesinde, başkasının kartını kullanarak ücret ödemeden yolculuk yapmaya çalışanların önüne büyük ölçüde geçilmiş olduğunu söylediler.  

-"ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI"

Elektronik kart okuma sayesinde, EGO toplu taşıma sistemindeki yolcu sayısının tespit edilerek, uygulamanın buna göre yapılması konusunda önemli bir veri kaynağı sağlandığını da belirten EGO yetkilileri, “Bu veriler, Ankara’daki yolcu potansiyelinin ve yolculuk taleplerinin belirlenmesinde önemli bir kaynak olarak kullanılıyor. Örneğin bu verilerle, hangi duraktan, hangi saatte yolcu yoğunluğu olduğu, hangi gruba giren yolcuların bindiği belirlenerek, buna göre otobüslerin hareketleri planlanıyor. Böylece daha kaliteli ve verimli ulaşım sisteminin oluşturulması içinde çalışma yapılmış oluyor”  dediler.

Başkent’te, otobüslerden 61 ile 65 yaş arasında 24 bin 437 kişi, 65 yaş üzerinde de 295 bin 626  serbest kart kullanıcısı olduğu bildirildi.  

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