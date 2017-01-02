Eğri Minare – Çocuğun Gücü

Tolga Ziyagil / Editör

Sizlere bir çocuğun nasıl da bir toplumu ve de onun hayatını etkileyebileceğini çok güzel bir hikaye ile anlatmak istiyorum. “Ağaç yaşken eğilir.” derler ya hani, çok doğru bir sözdür. Sizin önemsemediğiniz, değer vermediğiniz ve de zararsız gördüğünüz bir çocuğun aklının, düşüncesinin aslında nasıl da bir kelebek etkisine neden olabileceğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Çocuklarınıza, özellikle aile ortamında iken, uygun aile içi tartışmalara katılmasını, fikrini söylemesini ve kendisini ifade etmesini sağlamanız gelişim açısından oldukça önemli. Hem siz, onun bildiği yanlışları düzeltme fırsatı yakalarsınız hem de aranızdaki bağı kuvvetlendirmiş olursunuz. Unutmayın, “küçükler, büyük işler başarır.” Şimdi hikayeye gelelim.

“Süleymaniye Camii’nin inşası tamamlanmış, ibadete açılacağı gün ilan edilmişti. O gün gelince İstanbul’un her yanından insanlar, eserin açılışında bulunmak için buraya akın etmişti. Herkes Türk mucizesini seyrediyordu. Fakat bir çocuk “Aaa şu minareye bakın, nasıl eğri!” diye bağırıyordu. Herkes de bakıyordu.

Bu, Mimar Sinan’a kadar ulaştı. Koca mimar hemen çocuğun yanına geldi ve ona, “Yavrum hangi minare eğri, göster bana.” dedi.

Çocuk da “ İşte şu!” diye minarelerden birini gösterdi. Mimar Sinan hemen adamlarını topladı. Uzun halatları birbirine ekletip minareye bağlattı. “Çekin yukarı doğru.” diye çektirmeye başladı. Çocuğa da, “Bak, bu minareyi doğrultturuyoruz. Sen dikkat et, dosdoğru olunca haber ver.” dedi.

Adamlar gerçekten düzeltiyormuş gibi çekiyorlardı. Çocuk bir süre sonra “ Tamam, doğruldu.” diye bağırdı.

Başından beri olaya tanık olan Sinan’ın ustalarından biri Mimar Sinan’a merakla sordu: “Ulu mimarbaşımız, sen herkesten iyi biliyorsun ki minarede eğrilik falan yok. O halde niçin düzeltmeye kalkıştın?”

Mimar Sinan’ın cevabı, inceliğin ve hoşgörünün simgesi idi:

“Ben bilmez miyim minarede eğrilik olmadığını? Ama çocuğun kafasındaki ‘minare eğri’ intibasını da öyle bırakamazdım. Bu yönteme başvurdum ki çocuğun kafasındaki ‘eğri’ kanaati silinsin. Yoksa her yerde çocuk aklıyla minarenin eğri olduğunu söyler, sonra gerçekten eğri olduğu şeklinde bir inanç yayılırdı.” “