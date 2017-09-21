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Ekmek Artık Aslanın Midesinde

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Dr. Mustafa Atsan

Ekmek aslanın ağzındayken şimdilerde midesinde artık yani hayat o kadar zorlaştı ki kişi kendini geliştirmez, rakiplerinden bir adım öteye geçmek için çabalamazsa çok zorluklar yaşayabilir.

Günümüzde artık sadece üniversite mezunu olmak yetmiyor. Diplomamı aldım hadi işe başlayayım olayı yok artık. İşe alımlarda özellikle kişi kendisini ne kadar geliştirmiş, ne kadar sosyal vb özelliklere de bakılmakta. Üniversite hayatı boyunca sadece okuldan eve evden okula gidip gelmek yetmiyor. Okul kulüplerinde etkin rol alabilirsiniz, kişisel gelişim eğitimlerine, seminerlerine katılabilirsiniz, kongreleri ve konferansları takip edip bilim adına bilgiler edinebilirsiniz. Kendinizi geliştirebilmek adına adımları attığınız takdirde ileride meyvesini toplarsınız.

İş hayatında rakibiniz çok bu yüzden rakiplerinizin bir adım ötesine geçebilmek ve aslanın midesinde olan ekmeğe kolay ulaşabilmek için kişisel gelişiminizi ihmal etmeyin. Kişinin yapabileceği en iyi yatırım kendisine yaptığı yatırımdır.

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