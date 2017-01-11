EKMEK ELDEN, SU GÖLDEN !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Yıllardır, yerel / atalık tohumlarımıza sahip çıkmak için çırpınırken, şimdi de buğdaylarımız mı tehlikede ?

Anayasa'yı değiştirme kavgaları arasında,

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin buğday ithalatı ile ilgili duyurusu şöyle;

Dünya Uluslararası Hububat Konseyi’ne göre dünyada buğday üretimi, 2015 yılında 12 milyon ton artarken Türkiye’de 2016 yılında 2 milyon ton azalmıştır.

Üretim alanları azalmadığı halde üretimin düşmüş olmasının en büyük sebebi üreticiye, çiftçiye gereken değerin, desteğin verilmemesidir.

Köylümüz, çiftçimiz Sadece buğday üretiminde değil, tarımın her alanında ve hayvancılıta da aynı sorunlarla mücadele etmektedir.

Ülkemiz bir tarım cennetidir, ama ne yazık ki yanlış politikalar yüzünden, hem tarımda, hem hayvancılıkta ve kısacası üretimde dışa bağımlı bir ülke haline getirilmiştir.

Özellikle tahıllar, bizim çiftçimiz için, ülkemiz için çok değerlidir.

Buğday çiftçinin emeği, alın teri, aşı, ekmeği ve geleceğidir.

Hepimizin sofralarının vaz geçilmezi olan ekmeğin hammadesi olan buğday üretiminde nereden nereye geldiğimizi iyi görmemiz gerekiyor.

Ülkemizde bir çok tarım alanı tahıl üretimine ayrılmışken, üretimde ki azalma, üreticinin yalnızlaştırılması ve üretim konusunda destek bulamaması üretciyi tüketici durumuna getirmiştir.

Dört mevsimi barındıran ülkemizde, buğday üretimi doğal koşullara uygun olarak, bir çok bölgemizde üretilmektedir. Sonbahar’da ve yazlık olarak ekilebilen buğday çeşitleri ülkemizde daha çok sonbaharda ekilmektedir. Yağışların yeterli olması, doğal koşullar ülkemizde buğday üretimi, için her imkanı sağlamaktadır.

Daha çok iç anadolu’da olmak üzere, Çukurova ve Trakya bölgelerimizde de buğday üretimi yapılmaktadır.

Buğday üretimini en yaygın şekilde yapan illerimiz, Konya, Ankara, Adana, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır, Edirne, Kırklareli, Balıkesir ve Afyonkarahisar’dır.

Buğday üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan ülkemiz bugün dışarıdan buğday ithalatı yapacak duruma getirilmiştir.

Artık köylerde sanayi unları kullanımakta, hazır ekmek tüketilmektedir.

Mısırların genetiği ile oynanarak, nasıl yok edilmeye, yerel tohumlarımızın satışı yasaklanarak, hazır tohum kullanımı zorla dayatılıyorsa, şimdi de AB’den 230 bin ton ekmeklik buğday alımı ihalesi yapılmıştır.

Yerel tohumlarımızı korumak için yıllardır mücadele veren, dernekler, gönüllüler artık buğdaylarımız içinde kanat açacaklardır.

Bu haberi paylaşmak yerine ;

Ülkdemizde buğday üretimini nasıl arttırabiliriz, dünyaya nasıl kaliteli buğday satabiliriz ?

Çiftçiye buğday üretimi için hangi destekleri sağlayabilriiz?

Ülkemizin zengin buğday çeşitlerini nasıl koruyup, arttırabiliriz ?

Uzmanların sürekli dile getirdiği sürdürülebilir tarım içerisinde buğday üretimine nasıl yer verebiliriz?

Sorularımın cevaplarını bulmak ve paylaşmak isterdim.

Üretici kadar hatta daha fazla sorumluluk tüketicilerindir.

Sadece tohuma, buğdaya değil ülkemizin bağımsızlığına ve her karış toprağına birlikte sahip çıkmalıyız.

''Ekmek elden, su gölden'' diye bekleyip, üretmeden tüketirsek, ürettiklerimize sahip çıkmazsak , elin oğlu bizden bugün buğdayı, tohumu alır, yarın da gelir suyu toprağı alır.

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk

kaynak: gıdahattı.com