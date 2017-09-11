EkoAvrasya Başkanı Eren; ’’Barzani, Arap-Kürt-Türkmen çatışmasına yol açabilir"

Halim Utlu / Gazeteci

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin 25 Eylül'de icra etmeyi planladığı bağımsızlık referandumuna sert tepki gösteren Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ( EkoAvrasya ) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Kerkük İl Meclisi'nde Kürt üyelerin tek taraflı görüşüyle alınan referandum kararının hatalı olduğunu, bu durumun gerçekleşmesi halinde, Irak’ın toprak bütünlüğünü ortadan kaldıracağını ve ileride Arap-Kürt-Türkmen çatışmasına yol açabileceğini söyledi.

Kerkük sizin ise neden nüfus kayıtları ve tapu dairelerini yakıp yok ettiniz?

Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ,’’Irak Anayasasına aykırı davranan ve Irak’ı ateş çemberine çevirmenin planlarını yapan Barzani, emperyalist güçlerin vermiş olduğu emirleri harfiyen yerine getirme gayreti içerisindedir. Barzani, kanun tanımaz tavrı ile bölgeyi telafisi olmayan bir sürece doğru götürüyor. Bu durum, yeni çatışmaları tetikleyebilir’’ dedi.

Eren, uluslararası medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda "Kerkük, Kürttür" ifadesini kullanan Barzani’nin tarihi gerçekleri saptırdığını belirtti;’’Kerkük sizin ise o zaman Kerkük’te medeniyet mirasınız nerededir? Kerkük sizin ise Kerkük’te mezar taşlarınız nerededir? Kerkük sizin ise neden nüfus kayıtlarını ve tapu dairelerini yakıp yok ettiniz? Kerkük sizin ise devlet dairelerini, insanların evlerini ve iş yerlerini neden talan edip yağmaladınız?’’

Sahte belgelerle 800 bin kişiyi yerleşik düzene geçirdi

Kerkük’ün demografik yapısının, planlı bir şekilde 2003 yılından sonra değiştirildiğine dikkat çeken bir açıklama yapan Ankara Genel Merkezli EkoAvrasya Başkanı Eren,sözlerini şöyle noktaladı;

’’Planlı bir şeklide Kerkük’ün tarihini yok etmek isteyenler, 2003 yılından sonra Kerkük´e göçleri teşvik ederek, sahte kimlik belgesi ve gıda karnesi düzenleyerek, yaklaşık 800 bin kişiyi yerleşik düzene geçirdiler. Yabancı güçler tarafından organize edilen bu süreç, Kürt grupların Türkmenler ve Araplara ait olan arazileri zorla gasp etmelerine de zemin sağlamıştır.’’