EKONOMİ, KRİZ; KOSGEB, KREDİ…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Başbakan; iki ya da üç aya kalmaz ekonomi rayına girecek. Yatırımı önemsiyoruz. Vatandaşın desteği çok önemli… popülist bir söylem.

‘’İnsan dünya düzeninde, yarının bugünden daha iyi olacağına güvendi mi rahatça gönül eğlendirebilir.’’

En büyük sorun nedir; güven… insanlar tedirgin, piyasalar umutsuz, piyasalara endişe hakim, tedirginlik karar alma süreçlerini etkiliyor.

İktidar çevrelerinin yaptığı en büyük iş; umut pompalamak, algı yaratmak, rakamları tersine çevirmek.

İktidar OVP (Orta Vadeli Program) açıkladı, daha şimdiden açıklanan rakamların bir önemi kalmadı, anlamını yitirdi; revize muhtaç.

Borçların yeniden yapılandırılması, primlerin ötelenmesi, varlık barışı ve Başbakanın Başkanlığında Ekonomik koordinasyon Kurulunda alınan kararlar…

Tabii bu kararların alındığı saatlerde piyasalarda döviz fiyatlarının yükselmesi de piyasaların bu kararları nasıl algıladığı sonuç açısından oldukça önemli.

Şimdi gelelim büyük bir sükse ile açıklanan KOBİ kredilerine. Başbakan ‘…bu destek çerçevesinde mevcut bilançolarını esas alarak, işletmelere ilk 12 ay için geri ödemesiz olmak üzere 3 yıl vadeli 50 bin lira kredi sağlanacak’ dedi. Açıklamada bir sınırlama var mı, yok. Konuşmayı dinleyen KOBİ temsilcileri; şartları tutan herkesin alabileceği yönünde oldu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi ‘’Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’’ programına yönelik başvuru 19 Aralık’ta başlayıp, 21 Aralık’ta son buldu. 1 Ocak 2016’dan programın açıklandığı güne kadar veri tabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık’tan bugüne veri tabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönem KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı ise 178 bin 629’u bulmuş.

15 bin KOBİ’nin yararlanacağı kredi için 244 bin 980 başvuru yapıldığı Bakan Faruk Özlü tarafından açıklandı. Yani 230 bin KOBİ’nin hayalleri bir başka bahara. Başvuru süresinin çok kısa olması, başvuru sitesinin aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlenmesi, siteye giriş yapılamaması ve birçok ihtiyaç sahibi, sıkıntı içinde olan KOBİ’lerin umutları…

Beklenen odur ki, hayal kırıklığı ve umutsuzluğa yol açan, umut girişimi tekrarlansın. Mademki ekonomide daralma, kriz olduğu herkes tarafından kabul ediliyor o halde, kredi almayı hak eden eşit durumdaki tüm KOBİ’ler yararlandırılsın. Yoksa yaratılan yüksek beklenti, ciddi sorunlara yol açacaktır.

Büyük sükse ile kamuoyuna takdim edilen; Nefes Kredileri de nefes aldırmaya yetmiyor. TOBB ve Sanayi odaları ile Ziraat Bankası ve Denizbank anlaşmalı 50, 100, 150 bin liralık kredilerin alındığı andan itibaren geri ödemeye başlanacak olması söylendiği gibi ‘Nefes’ aldırmaz. Ayrıca konut kredilerinde olmayan BSMV’nin bu kredi de olması da çok anlamlı değildir.

Burada da müracaatların biran önce yapılması gerekiyor. Çünkü TOBB tarafından yaratılan ‘fonun’ sınırlı olduğu, müracaat ve ihtiyaca göre kredilendirileceği, geç kalan KOBİ’lerin nefessiz kalacağı görülmektedir.

Hükümet tribünlere oynamayı bırakmalı, konut sektörünü değil piyasayı canlandıracak, yatırımın önünü açacak, istihdamı artıracak tedbirleri biran önce uygulamaya koymalıdır, yoksa herkes nefessiz kalabilir.

‘’Gelecek, efendilerin kölelere seve seve bıraktıkları biricik gönençtir.’’

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr