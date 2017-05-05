  • BIST 93.437
  • Altın 141,476
  • Dolar 3,5670
  • Euro 3,9135
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C

Ekonomide öne çıkan sektörler açıklandı. Domates gündeme damgasını vurdu

» »
Açelya Aşkın

Türkiye’de geçen ay ekonominin gündeminde ilk sırada baharın gelmesiyle hareketlenen turizm yer alırken, çıkan haberlerde özellikle Rusya başta olmak üzere ülkemize gelen turist sayısında artış beklendiği haberleri öne çıktı. Medya Takip Ajansı Interpress’in her ay düzenli olarak yayınladığı “Ekonomi Gündemi” raporuna göre, geçen ay ülkemize gelen yabancı turist sayısında yaşanan azalma tartışmaları ile gündem olan turizm ile  ilgili geçen ay yazılı basına 21 bin 875 haber yansıdığı belirlendi.

İhracat gündemde 2. sıraya çıktı …

Geçtiğimiz ay ekonomi gündeminde öne çıkan sektörler içinde ikinci sırayı ihracat alırken, e-ticarete verilen desteklerin ihracata katkılarının gündemde öne çıktığı saptandı.  Ayrıca geçen ay açıklanan ve  ihracatta yaşanan  artış haberleri ile de konuşulan ihracat ile ilgili yazılı basında 13 bin 21 haber çıktığı tespit edildi. Geçen ay ithalat ile ilgili ise yazılı basında 2 bin 7 haber yer aldığı görüldü.

Bankacılık ve finans haberleri azaldı …

Bankacılık ve finans sektörü hakkında ise döviz, altın ve kredi haberleri başta olmak üzere yazılı basına geçen ay 8 bin 282 haber yansıdığı belirlendi. Merkez Bankası hakkında da yazılı basında 2 bin 630 haber çıktığı tespit edildi.

İnşaat gündemin üst sırasında …

Nisan ayında ekonomi haberleri incelendiğinde devasa yatırımların yapıldığı ülkemizde konut yapımı da tüm hızıyla devam ederken, son zamanların gözde sektörü inşaat hakkında yazılı basında 8 bin 137 haber çıktığı belirlendi. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler geçen ay yazılı basına 7 bin 641 haber ile yansırken, enerji alanında yapılan ve yapılması düşünülen dev projelerin öne çıktığı enerji sektörü ile ilgili de yazılı basında 2 bin 810 haber çıktığı tespit edildi. Tekstil ve ev tekstili sektörü hakkında  ise yazılı basında 2 bin 457 haber yer aldığı görüldü.

Domates bir anda gündeme oturdu …

Geçtiğimiz Nisan ayında ekonomi de öne çıkan diğer başlıklar arasında en dikkat çeken özellikle domates fiyatları ile gündemde olan enflasyonda yaşanan yükseliş haberleri oldu. Ayrıca işsizlik rakamlarının yanı sıra  trafik sigorta primlerine getirilen tavan fiyat ve  büyüme rakamları da gündemde öne çıkan diğer başlıklar olarak belirlendi.

Bu yazı toplam 41 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim