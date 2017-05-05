Ekonomide öne çıkan sektörler açıklandı. Domates gündeme damgasını vurdu

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye’de geçen ay ekonominin gündeminde ilk sırada baharın gelmesiyle hareketlenen turizm yer alırken, çıkan haberlerde özellikle Rusya başta olmak üzere ülkemize gelen turist sayısında artış beklendiği haberleri öne çıktı. Medya Takip Ajansı Interpress’in her ay düzenli olarak yayınladığı “Ekonomi Gündemi” raporuna göre, geçen ay ülkemize gelen yabancı turist sayısında yaşanan azalma tartışmaları ile gündem olan turizm ile ilgili geçen ay yazılı basına 21 bin 875 haber yansıdığı belirlendi.

İhracat gündemde 2. sıraya çıktı …

Geçtiğimiz ay ekonomi gündeminde öne çıkan sektörler içinde ikinci sırayı ihracat alırken, e-ticarete verilen desteklerin ihracata katkılarının gündemde öne çıktığı saptandı. Ayrıca geçen ay açıklanan ve ihracatta yaşanan artış haberleri ile de konuşulan ihracat ile ilgili yazılı basında 13 bin 21 haber çıktığı tespit edildi. Geçen ay ithalat ile ilgili ise yazılı basında 2 bin 7 haber yer aldığı görüldü.

Bankacılık ve finans haberleri azaldı …

Bankacılık ve finans sektörü hakkında ise döviz, altın ve kredi haberleri başta olmak üzere yazılı basına geçen ay 8 bin 282 haber yansıdığı belirlendi. Merkez Bankası hakkında da yazılı basında 2 bin 630 haber çıktığı tespit edildi.

İnşaat gündemin üst sırasında …

Nisan ayında ekonomi haberleri incelendiğinde devasa yatırımların yapıldığı ülkemizde konut yapımı da tüm hızıyla devam ederken, son zamanların gözde sektörü inşaat hakkında yazılı basında 8 bin 137 haber çıktığı belirlendi. Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeler geçen ay yazılı basına 7 bin 641 haber ile yansırken, enerji alanında yapılan ve yapılması düşünülen dev projelerin öne çıktığı enerji sektörü ile ilgili de yazılı basında 2 bin 810 haber çıktığı tespit edildi. Tekstil ve ev tekstili sektörü hakkında ise yazılı basında 2 bin 457 haber yer aldığı görüldü.

Domates bir anda gündeme oturdu …

Geçtiğimiz Nisan ayında ekonomi de öne çıkan diğer başlıklar arasında en dikkat çeken özellikle domates fiyatları ile gündemde olan enflasyonda yaşanan yükseliş haberleri oldu. Ayrıca işsizlik rakamlarının yanı sıra trafik sigorta primlerine getirilen tavan fiyat ve büyüme rakamları da gündemde öne çıkan diğer başlıklar olarak belirlendi.