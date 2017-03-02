EKONOMİDE TURİZM YİNE ZİRVEDE

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye’de ekonomi sayfalarında geçen ay en çok konuşulan sektör yine turizm olurken, çıkan haberlerde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısının azalması haberlerinin öne çıktığı belirlendi. Medya Takip Ajansı Interpress’in her ay düzenli olarak yayınladığı “Ekonomi Gündemi” haber araştırmasına göre, geçtiğimiz ay turizm ile ilgili yazılı basında 18 bin 848 haber çıktığı tespit edildi. Açıklanan ihracat rakamları ve yaşanan yüzde 5,1 oranındaki artış haberleri ihracat haberlerini gündemin ikinci sırasına taşırken, sektör hakkında yazılı basında 13 bin 701 haber yer aldığı saptandı. Bankacılık ve finans sektöründe ise öne çıkan konuların başında dolarda yaşanan düşüş haberleri yer alırken, yazılı basına geçen ay 10 bin 241 haber yansıdığı tespit edildi. Merkez Bankası hakkında da yazılı basında 3 bin 499 haber yayınlandığı belirlendi.

İnşaat haberleri artışta…

Şubat ayında ekonomi gündeminin bir diğer konuşulan sektörü de inşaat olurken, başta yapılan konut ve dev yatırım haberleri inşaat sektörü hakkında 8 bin 498 haber çıkmasını sağladı. Türkiye’de ekonominin en önemli sektörlerinden olan otomotiv sektörü hakkında ise yazılı basına 6 bin 976 haber yansıdığı belirlendi. Yazılı basında tekstil ve ev tekstili hakkında da 3 bin 855 haber çıkarken, enerji sektör hakkında da 2 bin 750 haber çıktığı tespit edildi. Geçen ay ülke ekonomisinde öne çıkan diğer başlıklardan olan işsizlik ile alakalı yazılı basına 6 bin 23 haber yansırken, enflasyonun ise 2 bin 815 haberle gündeme geldiği belirlendi.