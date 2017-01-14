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“El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı oyun Yenimahalleli vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu

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“El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı oyun Yenimahalleli vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu
Yenimahalle Belediyesi, Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından sahneye koyulan “El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı oyunu Yenimahalleli vatandaşlarla ücretsiz olarak buluşturdu.

Yenimahalle Belediyesi 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen oyunu Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve meclis üyeleri de izledi.

Kahkahalar havada uçuştu

Ünlülerin gittiği bir spa ve estetik merkezinde geçen trajikomik olayları anlatan oyun, yanlış anlaşılmalar sonucunda insanların delirme noktasına gelmesini ve bunun sonucunda yaşanan komik olayları seyirciye anlattı.

Kahkahalar eşliğinde keyifli saatler yaşayan vatandaşlar, oyunda hem yönetmen hem de oyuncu olarak yer alan Çiğdem Tunç’un performansını ayakta alkışladı.

Çiğdem Tunç Tiyatrosu’ndan Yenimahalle’ye plaket

Oyun sonunda Yenimahalle Belediyesi adına Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal’a teşekkür plaketi takdim eden Tunç, “Sanata ve sanatçıya sahip çıktığı için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Oyunculara çiçek vererek tek tek teşekkür eden Kartal da, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Terör örgütleri ile amansız bir mücadele veriyoruz. Bu karanlık günleri yenmenin yolu sanattan ve tiyatrodan geçiyor. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak her salonumuzda etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Vatandaşlarımızı evlerinden çıkarıp salonlarımızda şiir, tiyatro gibi etkinliklere katılmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlar, oyuncularla birlikte "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını söyleyerek geceyi sonlandırdı.

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