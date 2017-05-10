EL SANATLARI SERGİSİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde EkoSitem Site- AVM- Rezidans Yönetim Hizmetleri tarafından geleneksel hale getirilen El Sanatları Sergisi 10 Mayıs’ta sanatseverlerle buluştu.

Kaşmir Göl Evleri’nin ortak alanında düzenlenen etkinliğe Etimesgut Belediye Başkanı Enver DEMİREL ve davetliler katıldı. Etimesgut Halk Eğitim Merkezi’nden de yetkililerin iştirak ettiği serginin açılış kurdelesi, DEMİREL ve sergi öğretmeni tarafından birlikte kesildi.



EkoSitem’in aracılığı ve Halk Eğitim Merkezi’nin destekleriyle gerçekleşen el sanatları kursunu başarıyla tamamlayan Kaşmir Göl Evleri sakinleri, hiçbir ücret ödemeden kazandıkları el becerisinden ve eserlerinden duydukları memnuniyeti ve gururu dile getirdiler.

“Komşuluk ilişkileri canlanıyor”



Ankara’da ilk kez bir Entegre Yönetim Sistemi Firmasının komşuluk ilişkilerini ve sosyal yaşamı bu denli desteklediğini belirten EkoSitem’in Genel Müdürü Kamil GÖKÇELİK şunları aktardı:



“EkoSitem Site- AVM- Rezidans Yönetim Hizmetleri ekibi olarak, Kaşmir Göl Evleri sakinleri için Halk Eğitim Merkezi desteği ile el sanatları kursu düzenlemek adına başvurumuzu yaptık. Site Yönetim Birimi olarak kursun gerçekleşeceği alanı tahsis ettik ve Halk Eğitim Merkezinden gelen saygıdeğer hocamız belirli bir süre site sakinlerine ders verdi. Sonuç ortada; kadınlarımız mükemmel bir iş başardılar.



Site içerisinde böyle bir faaliyet olması komşuluk ilişkilerinin canlanmasını sağladı. Kadınlarımızı bu anlamda da tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlarımızın devam etmesini istiyorum. Bu tip faaliyetlerle sosyal, kültürel etkinliklerin artacağını, insanların düşünce, fikir ve sosyal hayatının kalitesinin artacağını düşünüyorum.”