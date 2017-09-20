  • BIST 105.176
  • Altın 147,051
  • Dolar 3,4777
  • Euro 4,1767
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 31 °C

Elazığ Kültür Derneği'nden Başkan Yaşar'a anlamlı ziyaret

»
Elazığ Kültür Derneği'nden Başkan Yaşar'a anlamlı ziyaret
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Çakırbay ve yönetim kuruluyla sohbet eden Başkan Yaşar, Elazığlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Sizi görmekten mutluluk duydum” dedi.

“Hemşerilerimiz sizi çok seviyor”

Yaşar’ı Elazığlı bir hemşerileri gibi gördüklerini belirten Çakırbay ise, “Derneğimizin size farklı bir bakış açısı var. Hemşerilerimiz sizi çok seviyor. Her etkinliğimize katılmaya özen gösterdiniz. Sizi o kadar sevdik ki bir Elazığlı hemşerimizsiniz gibi görüyoruz. Ekim ayı başında Elazığ Tanıtım Günleri’ni gerçekleştireceğiz. Siz de şeref verirseniz çok memnun oluruz” diye konuştu.

“Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam”

Çakırbay’ın sözleri karşında onur duyduğunu ifade eden Yaşar da, göreve geldiği günden beri hemşeri derneklerine elinden gelen desteği verdiğini belirtti ve “Bir projeye imza atarken öncelikle bu işin vatandaşa ne yararı olacak diye düşünürüz. Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam. Öncelikle herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyoruz. Hemşeri dernekleri aynı memleketli olan insanların arasındaki dostluğu, arkadaşlığı pekiştiriyor. Acı günde, mutlu günde hemşerilerinin yanında oluyor. Bu yüzden bu yolda çalışmalar yapan derneklerimize elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 56’ıncı Geleneksel Divriği Pilav ve Kültür Şenliği, Yenimahalle Belediyesi Yakacık mesire alanında kutlandı12 Eylül 2017 Salı 10:29
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, TÜM BEL-SEN Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve Yönetim Kurulu’nu makamında ağırladı10 Eylül 2017 Pazar 11:42
  • Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde açılan 2017-2018 Futbol Akademisi için kayıtlar başladı07 Eylül 2017 Perşembe 11:16
  • Yenimahalle Belediyesi Anaokullarında görev yapan öğretmen ve yardımcı personeller “İlk Yardım Uygulamaları” eğitimi aldılar06 Eylül 2017 Çarşamba 11:27
  • Evrensel Değerler Çocuk Müzesi çocukların vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor05 Eylül 2017 Salı 10:30
  • Başkentli piknikçilerin gözdesi olan Yakacık Mesire Alanı, Kurban Bayramı'nda doldu taştı04 Eylül 2017 Pazartesi 11:20
  • Yenimahalle Belediyesi’nin 8 yıldır Şentepe Bölgesi’ne yaptığı hizmet ve yatırımların ardı arkası kesilmiyor03 Eylül 2017 Pazar 11:19
  • Başkan Yaşar; Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ve Gençlerbirliği Spor Kulübü’nü makamında ağırladı02 Eylül 2017 Cumartesi 10:57
  • Yenimahalle Belediye Başkanlığı Koşusu'nun 18’incisi düzenlendi30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:34
  • Yenimahalle Belediyesi Zabıta Ekipleri Bayram Öncesi Denetimlerini Hızlandırdı29 Ağustos 2017 Salı 12:32
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim