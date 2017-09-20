Elazığ Kültür Derneği'nden Başkan Yaşar'a anlamlı ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elazığ Kültür Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Haşim Çakırbay ve yönetim kurulunu makamında ağırladı.

Çakırbay ve yönetim kuruluyla sohbet eden Başkan Yaşar, Elazığlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve “Sizi görmekten mutluluk duydum” dedi.

“Hemşerilerimiz sizi çok seviyor”

Yaşar’ı Elazığ lı bir hemşerileri gibi gördüklerini belirten Çakırbay ise, “Derneğimizin size farklı bir bakış açısı var. Hemşerilerimiz sizi çok seviyor. Her etkinliğimize katılmaya özen gösterdiniz. Sizi o kadar sevdik ki bir Elazığlı hemşerimizsiniz gibi görüyoruz. Ekim ayı başında Elazığ Tanıtım Günleri ’ni gerçekleştireceğiz. Siz de şeref verirseniz çok memnun oluruz” diye konuştu.

“Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam”

Çakırbay’ın sözleri karşında onur duyduğunu ifade eden Yaşar da, göreve geldiği günden beri hemşeri derneklerine elinden gelen desteği verdiğini belirtti ve “Bir projeye imza atarken öncelikle bu işin vatandaşa ne yararı olacak diye düşünürüz. Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam. Öncelikle herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyoruz. Hemşeri dernekleri aynı memleketli olan insanların arasındaki dostluğu, arkadaşlığı pekiştiriyor. Acı günde, mutlu günde hemşerilerinin yanında oluyor. Bu yüzden bu yolda çalışmalar yapan derneklerimize elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.