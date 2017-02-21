Elektriğini Sepaş Enerji'den alan 3 bine yakın serbest tüketici sigortalandı

Açelya Aşkın / Arkeolog

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında elektrik perakende satış hizmeti veren Sepaş Enerji’nin, sunduğu avantajlı kampanyalardan yararlananların sayısı her geçen gün artıyor. Serbest tüketici sözleşmesi imzalayan müşterilerine ev ve işyeri sigortası sunan Sepaş Enerji’nin cazip kampanyasından yararlanan abone sayısı 2 bin 700’e ulaştı. Sepaş Enerji’nin Unico Sigorta iş birliğiyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında verilen poliçe; yangın, yıldırım, terör, infilak, grev, halk hareketleri, sel ve su baskını, hırsızlık ve fırtına sonucu yaşanan zararları kapsıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sepaş Enerji Satış Direktörü Çağrı Poyraz, müşterilerine her zaman yenilikçi çözümler ve avantajlar sunduklarını söyledi. Çağrı Poyraz, “Müşteri odaklı çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İndirimli elektriğin yanı sıra Sepaş Enerji’yi tercih eden serbest tüketicilere fayda sağlayacak kampanyalara imza atıyoruz.

Gerek kurumsal, gerekse bireysel müşterilerin enerji tüketimini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan kampanyalar ile yıllık ortalama tüketimi 2.400 kWh olan elektrik kullanıcıları indirimli elektrik avantajından yararlanabiliyor. Yani tüketiciler aylık 82 TL’lik limiti aştıkları takdirde serbest tüketici olup indirimli elektrikten faydalanabiliyorlar. Elektrik kullanıcılarını serbest tüketicilik hakkında bilinçlendirmek için çalışmalarımıza da ayrıca devam ediyoruz. Fiyat avantajının yanı sıra kampanyalarımızla da elektrik kullanıcılarının yanındayız. Sepaş Enerji ile serbest tüketicilik sözleşmesi imzalayan müşterilerimiz 5 bin lira teminatlı ev veya işyeri sigorta fırsatından yararlanabiliyorlar” diye konuştu.

Kampanyadan, serbest tüketici olma hakkına sahip 125 – 1.500 TL arası fatura ödeyen ev kullanıcıları ile daha üzeri elektrik tüketen tüm ticarethane, sanayi kullanıcıları herhangi bir ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.