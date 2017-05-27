Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş Adamları Derneği'nin yeni Başkan ve Yönetim Kurulu belirlendi

Kutlu Tamay

Türkiye Elektrik sektörünün tek derneği olma özelliğini taşıyan ve ‘ENERJİNİN BİRLEŞTİĞİ NOKTA’ sloganı ile yola çıkan Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş Adamları Derneği 20 Mayıs 2017 tarihinde dernek merkezinde yapılan 9.Olağan Seçimli Genel Kurul’ u ile yeni Başkan ve Yönetim Kurulunu belirledi.

Başkanlık görevine devam eden Deniz KARAMERCAN ile birlikte elektrik sektörünün önde gelen firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yada profesyonel yöneticilik yapan yönetim kurulu üyeleri yüksek motivasyon ve sektöre katkı yapacak projeler ile yeni görevlerine başladılar.

Seçim sonrası teşekkür konuşması yapan Deniz KARAMERCAN; Sektörde birlik, katma değerli proje ve icraatlar ile EMSİAD’ ı çok şubeli ve geniş tabanlı teşkilata sahip bir dernek yapmak için, yönetim kurulu üyeler ile beraber çalışacaklarını dile getirdi.

Yapılan Genel Kurul sonucunda Deniz KARAMERCAN Başkanlığında yenilenen; Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

1-)Deniz KARAMERCAN – Yönetim Kurulu Başkanı

2-)Şeyhmuz SABAHOĞLU – Başkan Yrd.ve Vekili Sektör Kurullarından Sorumlu

3-)M.Nevzat GÜVEN Başkan Yrd. Teşkilatlanma ve Üye İlişkilerinden Sorumlu

4-) Hasan ÖZER Başkan Yrd. Bütçe ve Mali İşlerden Sorumlu

5-) Vedat AKTUĞ Yön.Kur üyesi ve Genel Sekreter

6-) Aytaç YILMAZ Yön.Kur.üyesi ve Sayman

7-) Tuba YILDIZ Yön .Kur.üyesi

8-) Kutlu TAMAY Yön.Kur.üyesi ve Dış ilişkiler ve sosyal işler komisyon başkanı

9-) Haris İŞİM Yön.Kur.üyesi ve Bütçe ve Mali İşler Komisyonu Başkanı

1-) Hikmet ALABICAK Başkanlık Divanı Kurul Üyesi

2-)Hayrullah KARABULUT Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyon Başkanı

3-)Gözde Aksoy KARAKAYA Teşkilatlanma ve Üye İlişkileri Komisyonu Başkan Yardımcısı

4-) Tuba YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi

5-) Serkan KÜÇÜKÇINAR Yönetim Kurulu Üyesi

6-) Gökhan ALTUNKAYNAK Yönetim Kurulu Üyesi

7-) Ömer ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi

8-) Macit EMRE Yönetim Kurulu Üyesi

9-) Ali Cemal METİN Yönetim Kurulu Üyesi

1-) Emre Fırat Basın yayın ve Medya Komisyon Başkanı

2-)Ergülü Güler Denetim Kurulu Üyesi