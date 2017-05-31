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Elektrik Ustası için Gereken Meziyetler

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Elektrik Ustası için Gereken Meziyetler
Elektrikçi, kablolama, ekipman veya diğer tesisatların özel sınıflarının kablolanması için gerekli yeterliliklere, eğitimlere ve deneyime sahip bir kişidir.

Bir elektrikçi olmak için el ve göz koordinasyonu yüksek(ve kabloları tanımlamak için kullanılan renkleri açıkça ayırt edebilme gibi yeteneğe sahip)olmak gerekir.Bir elektrikçilik mesleğini kariyer olarak düşünürken öncelikle iyi bir fiziksel yapı olmalıdır. Örneğin, tansiyon sorununuz varsa, elleriniz titriyorsa, bu mesleği yapmak zordur.

Elektrikçi Olmak için Eğitim Seviyesi Ne Kadardır? 

Teknik lise diploması veya teknik yüksekokul karşılığı, bir elektrikçi olmak için gereken başlangıç ​​seviyesinde eğitimdir. Elektrikçiler için örgün eğitim, çıraklık ve sınıf içi çalışmaları içerir. Çıraklık programları genellikle yerel kurumlar ve bağlı kuruluşlar tarafından ve ayrıca bazı özel kuruluşlar tarafından sağlanabilir. Elektrik üzerine bir çıraklık eğitimi normalde dört yıl alır ve bu her yıl 144 saatlik ders saati ve tam zamanlı olarak 2.000 saatlik işbaşı eğitimi içerir.Alternatif olarak, bazı öğrenciler bir teknik okulda veya çıraklık eğitim merkezlerinde kurslar alarak sınıfta çalışmayı tercih eder.

Usta elektrikçi olmak ne kadar sürer? 

Ülkelerin çoğunda, bir elektrikçi olarak sertifika almak için ya da elektrik teknisyenliği alanında önlisans diplomasına sahip olmak için en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmalısınız. Üst seviyede bir elektrik ustası için ise 7 yıldan fazla olmalıdır. Bununla birlikte eğer bir kamu kuruluşunda değil de özel bir kuruluşta çalışılacak ise durum tamamen kişisel becerilere bağlıdır. Sadece temel eğitim almış bir usta bazen üniversitede eğitim görmüş birinden çok daha becerikli ve yetenekli olabiliyor.

Elektrikçiler Hangi Önemli Becerilere Sahipler?

Elektrikçiler, işlerini başarıyla yapmak için birçok beceriye sahip olmalıdır. Sınırlı eleştirel düşünme becerilerine sahip olmamaları gerekir; çünkü işini yapabilmesi için sorunları teşhis etmesi ve müşterinin gereksinimlerini doğru bir şekilde çözmesi beklenir. Bazı elektrikçiler yönetim rollerinde çalışırken başkalarının çalışmalarına yön verebilmeli ve iş programlarını planlayabilmelidir.

İyi bir elektrikçi her an her zaman gerekli olabilecek bir mesleği olan kişidir. Becerileri yüksek elektrikçiler için popüler web sitesi https://www.ustamgeliyor.com/kategori/elektrik-tesisati-elektrikci adresini not etmenizi öneririz. İhtiyacınız olduğunda en kalifiye ustaları bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

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