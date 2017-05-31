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Elektrikte kayıp kaçakta yanlıştan dönülmelidir

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Fatih Çetinkaya

Elektrikte kayıp kaçak bedelini almak için dava açarak haklıyken haksız duruma düşerek 1.500 lirayı bulan vekalet ücreti ve dosya masrafı ödemek durumunda kalan abonelerin imdadına hukukun yetişmesi sevindirici. “Kayıp kaçak bedeli mağduru elektrik abonelerini hukuk sevindirdi. Şimdi sıra bir gecede Meclisten apar topar yasa çıkararak haksızlığa yasal kılıf uyduran hükümetin yanlıştan dönmesindedir.”

17 Haziran 2016 tarihinde Meclis’te apar topar yasalaştırılarak bir büyük haksızlığa milletin vekilleri tarafından yasal zırh oluşturulduğuna dikkat çekiyorum “Geldiğimiz noktada istinaf mahkemesinin dava açıldığı anda haklı durumda bulunan tarafın, yargılama sırasında oluşan yasa değişikliği sonucu haksız duruma düşmesi halinde yargılama giderlerinden, dolayısıyla karşı tarafın vekalet ücretinden sorumlu tutulamaz yönündeki kararı, kayıp kaçakta ısrar eden hükümet yetkililerine önemli bir mesaj olmalıdır.” 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2014 yılından bu yana yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve vatandaşın sözcülüğünü yapıyoruz. Kayıp kaçak bedellerini almak için mahkemeye başvuran sonra da suçlu durumuna düşen elektrik abonelerinin hukuk karşısında aldıkları bu olumlu sonuç güzel bir gelişme oldu.

 

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