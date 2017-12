ELİMİZİ SALLASAK BİR AJANA ÇARPACAK...

Bülent Ertekin

Hangi taşı kaldırsanız altından ABD nin köpekleri yâda diğer müttefik şer güçlerin taşeron adamları çıkıyor. Kim mi?

AJAN, AJANLAR...

Ne yaparsanız yapın bir türlü bitmiyor, bitecek gibi de gözükmüyor. Zira onlar, ülkemiz üzerindeki emelleri için ellerinden ne geliyor ise yapıyorlar, yapacaklar ve bunun için de bütün senaryoları oynayacaklar. Bu yüzden de bitmez, bitmeyecek. Bu senaryonun oyuncularıda kısmen içimizdeki köpeklerden, kısmen de kökü dışarıda olan köpeklerden olacaktır ve de öyle oluyor.

Malûm, bugün ulusal basına yansıyan, bazılarında da büyük puntolar ile manşetten verdiği bir haberi görmüş ve okumuşsunuzdur. Bu haberde;

"FBI bu ülkeden gidecek. ABD’ye kaçan FETÖ’cü komiser Hüseyin Korkmaz’ın “FBI bana 50 bin dolar verdi” itirafı Türkiye’yi harekete geçirdi. Ankara, Türkiye’de görevli bulunan ve resmi sayısı 30 civarındaki FBI çalışanları hakkında inceleme başlattı. FETÖ ve kirli kumpasla bağlantısı tespit edilenler sınırdışı edilecek, Türkiye’de faaliyetlerine bir daha izin verilmeyecek.

30’DAN FAZLA ELEMAN

Türkiye’de, görev yapan Amerikan’ın iç istihbarat birimleri olan FBI, ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) gibi kuruluşların görevlileri mercek altına alındı. FBI’nın ve DEA’nın Türkiye’de resmi olarak 30’dan fazla elemanı olduğu biliniyor. Gayriresmi eleman sayısı bilinmeyen FBI’nın Türkiye’de değişik operasyonlara giriştiği de bilinenler arasında yer alıyor.

Görüldüğü gibi resmi makamların verdiği rakamlara bakacak olursak sayıca bir hayli fazla olduğunu görürsünüz. Gayrı resmi sayısı ise; oldukça fazla. Ne şimdi bu? Burası Amerika mı? yoksa Amerika'nın eyaletlerinden birisi mi?

Hangi güç?

Hangi iktidar?

Hangi kendini bilmez?

size bu yetkiyi veriyorda; elinizi, kolunuzu güzel ülkemde sallaya sallaya gezebiliyorsunuz? Bombalar patlatabiliyor, faili meçhul cinayetler işleyebiliyor, pkk denilen terör ve teröristlere her türlü lojistik desteği ve aklınıza gelen her türlü kaos ve isyan planlarını ve en önemlisi mühimmatları verebiliyorsunuz?

Bu bilinen sadece 30 ADET AJAN.

Oysa zannımca bu otuz, kimbilir kaç tane daha otuzdur?

Zira, tüm dünya biliyor ki, askeri ataşelerde ve üslerde çalışanların her birisi

birer ajan,

birer provakatör;

birer saatli bomba,

birer görev bekleyen uyuyan (!) hücre.

" Bunu nereden çıkarıyorsun kardeşim" derseniz,

TÜRKİYE 'DEKİ ABD ÜSLERİNDEN.

Bugün, ülkemiz ABD'nin üsleri ve üslerin içindeki ajanları ile dört bir taraftan sarılmış bir vaziyettedir. Gelin bu üslerin bir listesine beraber bir göz atalım. Sadece, nerede ne var şöyle kısaca bir bakalım. İçerisindeki askeri personeli şimdilik saymayalım. Bakacağımız sadece ve sadece nerede, ne var.

TÜRKİYE’DE KAÇ TANE ABD-NATO ÜSSÜ VAR?

İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK’da olan, NATO’nun önemli bölgesel bir depo üssüdür. (!)

İzmir Çiğli Ana Jet Üssü. Avrupa’daki ABD hava kuvvetleri’ne (USAFE) bağlıdır. 42 uçak ve 300 asker-personel bulunan üste I-HAWK ve Roland füze sistemleri konuşlandırılmıştır.

Şile üssü: Stinger füzelerinin fırlatılması için uluslararası standartlarda bir atış alanıdır.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı: Irak savaşı sürecinde NATO tarafından getirilen AWACS’lar burada üslenmiştir.

Balıkesir 9. Hava Jet Üssü: Bu üsde 6 adet “vault” denilen füze rampası bulunmaktadır.

Muğla Aksaz Deniz Üssü

Ankara-Ahlatlıbel,

Amasya-Merzifon,

Bartın,

Çanakkale,

Diyarbakır-Pirinçlik,

Eskişehir,

İzmir-Bornova,

İzmit,

Kütahya,

Lüleburgaz,

Sivas-Şarkışla,

İskenderun,

Ordu-Perşembe,

Rize-Pazar,

Erzurum,

Van-Pirreşit ve Mardin’de NATO’ya bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezleri (CAOC6) bulunmaktadır.



* Ankara, Karamürsel, Sinop, Hakkari, Hatay, Erzurum Kargapazarı; dinleme üsleri.



* Ankara Cevizlibağ, Elmadağ, İstanbul, İzmir; dinleme ve harekat merkez üsleri.



* Adana-Hatay Toroslar; CIA, Gladio eğitim üssü.



* Tekirdağ Çorlu Havaalanı; Lojistik destek üssü.



* Konya; AWACS erken uyarı uçakları bu üste.



* Gaziantep-Batman Havaalanı; Lojistik destek amaçlı havaalanları. Heronların üssü.



* Sabiha Gökçen Havaalanı; Lojistik destek havaalanı.



* Mersin Taşucu Limanı; Limanda liman ve helikopter pisti var.



* İskenderun Limanı; Türkiye’nin en geniş konteynır alanına sahip bulunuyor.



* Adana İncirlik; Nükleer bombaların yer aldığı, ABD’nin bölgedeki tek harekat üssü.



* Diyarbakır; Hava üssü, NATO askeri var.



* Şırnak-Silopi; Lojistik depolama yeri.



* Mardin; İncirlik Üssü’ne ve İskenderun’a gelen ABD asker ve teçhizatları için geçiş yeri.



* Şanlıurfa; yakıt ikmal üssü.



Görüldüğü gibi ülkenin dört bir yanında adı ÜS(!) olan lâkin bu ülkenin bekası ile yakından alakalı olan ve içerisinde bu ülkenin selameti için değil, bizzatihi

HAİNLER,

KÖPEKLER,

KAHPELER,

AJANLAR,

PROVOKATÖRLER,

DÖNMELER,

için adeta lojistik bilgi ve malzeme tedarik eden

AJANLAR VE ONLARIN ,

YILAN BAŞLARI

bulunmaktadır.

Şimdi, yukarıda yayınlanan bu haberi okuyunca biraz ama biraz heyecanlandıysak ta asıl bu işlerdeki hainlerin ve ajanlarında bu ülkeden temizlenmesini temenni ediyoruz.

Yapılanı taktir ediyoruz. Lâkin yapılanların bu kadarla kalmaması ve bahsini yaptığımız tüm yerlerdeki unsurlardan temizlenmesi ve hakeza gereken cezaların yerine getirilmesini temenni ediyoruz.

İstiyoruz ki;

ELİMİZİ ve KOLUMUZU SALLADIĞIMIZDA;

AMERİKAN AJANINA,

ALMAN AJANINA,

İNGİLİZ AJANINA,

........

değmesin.

Selâm ve dua ile..