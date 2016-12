Elinde ki Malzeme İle Yemek Yapmayan İnsan

Mustafa Atsan

Başlığı okuyunca yemek tarifi ile ilgili bir yazı olduğunu bile düşünenler olmuştur mutlaka ama değil ne yazık ki :) Peki nedir bu malzeme ve yapılacak yemek diye sorduğunuzu duyar gibiyim ve hemen konuya girmek istiyorum.



Malzeme kendinize yaptığınız yatırım yemek ise bu malzemeler ile neler başarabildiğiniz, ne kadar yenilikçi olduğunuzdur. Konuyu biraz daha açmak gerekirse; çoğu insan günü kurtarayım, bu iş bana yeter düşüncesiyle monoton bir hayat yaşamakta. Risk almaya, boşuna yorulup kafa patlatmaya gerek yok diyerek elindeki malzemeyi kullanmaya tenezzül bile etmemekte.



Örnek vererek devam edelim. Yıllardır okumuş, birçok eğitimlere katılmış her eğitimden farklı bilgiler öğrenmiş, donanımını hem teorik hem pratik olarak çok iyi sağlamış, kendine güzel bir yatırım yapmış olan bir arkadaşımız olduğunu düşünelim. İşine gidip geliyor ama elinde ki malzemenin yani bilgi,birikim ve donanımın da farkında olmasına ragmen kendini yenilemeye, yeni iş fikirleri ve projeler üretmeye uğraşmıyor. Elinde malzemeniz varsa eğer değerlendirmelisiniz. Hem ek kazancınız olur hem hayatınız monotonluktan kurtulur hem de daha heyecanlı daha tutkulu işlerinize adapte olursunuz. Herşeyin birşeyini birşeyin herşeyini öğrenmek var ya işte malzeme toplama bu şekilde olur. Herşeyden bişeyler öğren ama bir alanda uzmanlaş. :)



Mesleklerden örnek vermek gerekirse; üniversite de eğitimci olan bir kişi düşünelim. Bu kişi bilgi ve birikimini farklı alanda da kullanabilir. Mesela firmalara danışmanlık veya şirketlere, kurumlara eğitmenlık yapabilir. Hem kendini geliştirmeye, öğrenmeye devam eder hem de bütçesine katkı yapar. Bu sayede yenilikler ile hayatını monotonluktan kurtardığı gibi kendini de geliştirmeye devam eder. Fakat bazı kişiler var ki çok güzel malzemesi olmasına rağmen onu değerlendirmeye üşeniyor. Çok zor bişey değil bu elinizde varsa malzemeniz mantıklı ve kendinize uygun şekilde en güzel yemeği yapabilirsiniz. Hem çalışma arzunuz, heyecanınız her daim sürer hem de karşı tarafa da faydalı olmuş olursunuz bilgi ve birikiminizle. Sanmayın ki bunu yapmakla kaybedersiniz aksine her anlamda kazanırsınız :)