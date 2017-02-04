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Elmadağ Kayak Merkezi Pursaklarlı hanım evleri üyelerini ağırladı

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Elmadağ Kayak Merkezi Pursaklarlı hanım evleri üyelerini ağırladı
Pursaklar Belediyesi’nin 5. Geleneksel Elmadağ Kayak Sporuna katılan hanım evleri üyeleri, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkartıp stres attı.

Pursaklar Belediyesi geleneksel Elmadağ Kayak Sporuna bu yıl da 3 gün süre ile devam etti. Beşincisi düzenlenen Geleneksel Elmadağ Kayak Sporuna, Pursaklar Belediyesi hanım evleri üyeleri ile Sevgi Evleri bünyesindeki gençler katıldı.

Belediyenin otobüsleri ile Elmadağ Kayak Merkezine giden gençler, gün boyu kızaklarla kayıp atlara binmenin mutluluğunu yaşadı. Hayatlarında ilk defa ata binen kadınlar ise bu anları ölümsüzleştirmek için bolca fotoğraf çektirdi.

Kar üstünde mangal yakıp, soba eşliğinde ısınan gençlere, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in ikramı olan ekmek arası sucuk dağıtıldı. Ankara’nın güzelliklerini Pursaklar Belediyesi ile birlikte keşfeden kadınlar, kısa bir molanın ardından hanım evlerindeki çalışmalarına devam etti. Kayak Sporundan memnun kalan Pursaklarlı hanımlar, Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.

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