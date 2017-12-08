Hatice Kasapoğlu / Editör

Ankara Elmadağ İlçesinin Eski Hasanoğlan Beldelerinin tüm muhtarları toplanarak CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ı Meclis’te ziyaret etti. Ziyaret sonrasında heyet, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından da kabul edildi.

Ankara Hasanoğlan’da bulunan taş ocaklarından rahatsız olan Hasanoğlan muhtarları bir heyetle CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ı ziyaret ederek bölgenin sorunlarını anlattı. Muhtarların Yılmaz’ı ziyaretine CHP Elmadağ İlçe Başkanı Adem Barış Aşkın da katıldı.

ELMADAĞLILAR TAŞ OCAKLARINA KARŞI BİRLEŞTİ

Muhtarlar Hasanoğlan’da yeni ihaleye çıkan taş ocağı sahasını istemediklerini mevcut taş ocaklarının bölgede büyük sorunlar yarattığını söyledi. Muhtarlar, “Hasanoğlan’da döşeme mevkiinde taş kırma tesisi yapılması için bir alan ihaleye çıkartıldı ve ihaleyi Ozan Hazır Beton isimli firma aldı. İhaleye çıkartılan alan orman sahası içerisinde bulunuyor. Mevcut ocakların tozu üzerimize yağıyor. Çatılarımız,, yollarımız, ağaçlarımız her şey toz tabakası ile kaplanıyor. Şimdi bunlara yenileri ekleniyor. Bölge deniz kuvvetlerine çok yakın ve yerleşim yerlerine yakın. Taş ocakları ile havamızı, suyumuzu kirletiyorlar” dedi.

Hasanoğlan’ı ve Elmadağ’ı bitiriyorlar diyen muhtarlar, “Hasanoğlan’da taş ocağı istemediğimizi söylemek için Büyükşehir Belediyesi’ne gittik, İl Çevre Müdürlüğü’ne, MİGEM’e gittik, Kaymakam ile görüştük. Tüm siyasi partilerle görüştük hepsi bizimle aynı fikirde, herkes bize hak veriyor. İmza kampanyası başlattık ve 1000 imza topladık. Tüm siyasi partiler ayrım yapmadan vatandaşlarla birlikte hareket ediyoruz ve tüm muhtarlar Elmadağ’a sahip çıkıyoruz. Taş ocakları nı hiç kimse istemiyor” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “TÜM ANKARA ZARAR GÖRÜR”

Yılmaz konuya ilişkin olarak, “ Bizim kültürümüz de birliktelik var, sorunlarımıza birlikte sahip çıkmak var. Kim yapıyor diye bakmadan; yapılmış iş doğru mu, yanlış mı? Bunu sorgulamalıyız. Bu bizim kültürümüz, bu kültüre geri dönmemiz gerekiyor, o sebeple de birlikte hareket etmeniz çok anlamlı” dedi.

“Elmadağ Belediye Başkan’ı, tüm partilerin ilçe başkanları, Hasanoğlan muhtarları ve halkı burada taş ocağını istemiyorsa bunu isteyen kim?” şeklinde tepkisini dile getiren Yılmaz, muhtarlara konunun takipçisi olacağı sözünü verdi. Yılmaz,“ Bölge Ankara’nın doğu koridorudur, Ankara’nın su havzasıdır. Ankara’nın su havzasının kirletilmesine yok edilmesine izin veremeyiz elbette ki birlikte mücadele edeceğiz. Ortaya çıkan tüm olumsuz sonuçlardan sadece Hasanoğlan değil; Lalahan, Mamak hatta tüm Ankara zarar görür. Konuyu takip edeceğim” dedi.

Yılmaz ayrıca, şunları kaydetti: “ Taş ocakları açılmasın demiyoruz, ama bu taş ocaklarının yerleşim yerlerine uzak mesafede olması gerekiyor. İnsan yaşamına, sağlığına, huzuruna, doğaya, ağaca, kuşa ve tüm canlılara zarar vermemesi gerekiyor.”

“TOZ BULUTU İÇİNDEYİZ”

Hasanoğlan’da koah ve akciğer kanseri vakalarının arttığını dile getiren muhtarlar “Sağlıksız bir ortamda toz bulutu içinde yaşıyoruz, sağlığımızla oynuyorlar, hala ocak açılıyor. Taş ocakları yerleşim yerlerine yakın olduğu için çatıların üzerinden toz akıyor ” diyerek tepki gösterdi.

“HAYRATLAR KURUDU”

Muhtarlar “Elmadağ’da hayrat çeşmelerinin bir kısmının suları taş ocağı patlamalarından sonra kesildi, su kaynakları kayıyor. Ankara’nın önemli su havzalarından olan bölgede su kaynakları zarar görebilir” dedi.

“HER GÜN DEPREM YAŞIYORUZ”