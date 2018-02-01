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Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi’nin Karate-Do Takımı “İller arası Karate Şampiyonası”nda şampiyon oldu

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Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi’nin Karate-Do Takımı “İller arası Karate Şampiyonası”nda şampiyon oldu
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ELVANKENT AİLE YAŞAM MERKEZİ KARATE-DO TAKIMI, PAMUKKALE’DE DÜZENLENEN “İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI”NIN ŞAMPİYONU OLDU.

Aile Yaşam Merkezleri’nde spor eğitimi alan minik sporcular da elde ettikleri başarılar ve madalyalarla Başkent’in gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Son olarak Etimesgut’ta bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Elvankent (Planet) Aile Yaşam Merkezi’nin Karate-Do Takımı, Pamukkale’de düzenlenen Karate Şampiyonası’ndan madalyalarla geri döndü.

 

MADALYA VE KUPA REKORU

 Kendilerine “Güneşin Çekirgeleri” adını veren 54 sporcu, “İller arası Karate Şampiyonası”nda 65 madalya kazanarak, birincilik ödülüyle 19 kupanın da sahibi oldular.

19 şehir ve 38 kulüpten 627 sporcunun katıldığı şampiyonaya adını altın harflerle yazdıran 7-16 yaş aralığındaki Büyükşehir’in çocukları, elde ettikleri başarılarla geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da başarılarına yenilerini ekledi.

 

KUTLAMAYI HAKETTİLER

Daha önceki yıllarda yapılan turnuvalardan da şampiyonlukla geri dönen minik karateciler, Pamukkale’den Başkent’e12 altın, 14 gümüş, 38 bronz madalya ve 19 adet kupayla dönerek hem ailelerini hem antrenörlerini hem de Başkent’i gururlandırdılar.

Minik şampiyonlar şampiyonluklarını kazandıkları madalyalarla fotoğraf çektirerek kutladı.

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