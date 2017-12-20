Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, Başkentli genç girişimcilerin toplantısına katıldı

Svetlana Williams

GGYD’nin 30. İş’te Fırsat Toplantısı’na konuşmacı olarak bu kez eski bir asker; Kardak krizinin efsane komutanı, Balyoz mağduru Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen katıldı. Türkşen dinleyenlerine “Zor şartlarda liderliği” hayatından örnekler vererek anlattı.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, Ankara’nın markası haline gelen organizasyonlarından İş’te Fırsat Toplantısı, Hilton Otel’de gerçekleşti. 30. İşte Fırsat da öncekiler gibi çok büyük ilgi gördü, salon tamamen doldu. Bir grup üyenin firma sunumlarıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını ise GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu yaptı. Başkan Allıoğlu; 5 yıldan uzun bir süredir istikrarlı bir şekilde düzenledikleri “İşte Fırsat Toplantıları”nın, 2017’nin de en etkili, en çok konuşulan iş ve tecrübe paylaşım toplantılarından biri olduğunu söyledi. Allıoğlu şöyle devam etti:

İşte Fırsat Markası Sadece Bize Aittir

“Her toplantımız, bir sonraki için referans oldu, salonlar bizlere dar geldi. Hal böyle olunca İşte Fırsat etkinliğimiz pek tabiki başka kuruluşların da dikkatini çekti. Bugün gerek Ankara’da, gerekse ülkemizin başka bölgelerinde bizlerden aldıkları ilhamla benzer organizasyonlar düzenleyen kurum ve kuruluşlar olduğunu görüyor, mutlu oluyoruz. Ancak ‘İşte Fırsat markası’ sadece derneğimizindir. Yaptığımız başvuru sonucu dernek adına tescil ettirdiğimiz bu organizasyon, 2018 yılında da derneğimizin bir numaralı gündem maddesi olacak, üyelerimizin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunacak” dedi.

Efsane Komutan Liderliği Anlattı

GGYD Başkanı Allıoğlu, konuşmasının ardından sahneye Türkiye’nin en tanınmış askerlerinden; Kardak Krizi’nin efsane komutanı, Balyoz davası mağduru, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen’i davet etti. Anayasa Mahkemesi’nin “hak ihlali” kararının ardından 3.5 yıl yattığı cezaevinden 2014’te çıkan ve hem ticarete, hem siyasete atılan Ali Türkşen, Başkentli genç girişimcilere “Zor Şartlarda Liderliği” anlattı. Kendi yaşamından, SAT komandosu olarak katıldığı tarihi operasyonlardan, uğradığı haksızlıklardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Türkşen, “Hayatınız boyunca ne kadar kaliteli tecrübe biriktirdiyseniz, zorluklarla o kadar kolay baş edebilirsiniz. Elbette sabırla ve asla asla asla pes etmeden” diye konuştu.

Kavga Ederek Hayata Tutundum

Kendisine liderlik edemeyenin, başkasına hiç edemeyeceğini vurgulayan Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, “Ben hem gerek meslek yaşamımda, gerekse Balyoz davası sürecinde kavga ederek hayata tutundum” dedi. Konuşmasının ardından genç girişimciler tarafından adeta soru yağmuruna tutulan Türkşen, ülkenin geleceğine dair hayalini soran bir dinleyiciye şöyle yanıt verdi: “Coğrafyasında ve dünyada kavgalı olmayan, üretime dayalı ekonomisi olan, eğitim sistemi çocuklarımızı açık fikirli ve düşünebilen bireyler olarak yetiştiren, daha az üniversitesi ama daha kaliteli eğitimi olan, okuma oranı artmış bir ülke hayal ediyorum…”