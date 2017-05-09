Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1.taksit ödemeleri son günü 31 Mayıs 2017

Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ile çevre temizlik vergilerinin 2017 yılı 1. taksit ödemelerinin 31Mayıs’ta sona ereceği hatırlatıldı.

Emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 1.taksit ödemeleri son günün 31 Mayıs 2017 olduğunu söyleyen Pursaklar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, son günlerdeki vergi ödeme yoğunluğunu da dikkate alarak 31 Mayıs 2017Çarşamba gününe kadar Tebessüm Konağında bulunan veznelerde hizmet verileceğini kaydetti.

Mükellefler, Pursaklar Belediyesi’nin www.pursaklar.bel.tr adresindeki web sayfası üzerinden e-belediye hizmetinden faydalanılarak kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi tüm PTT merkez ve şubelerinden 284963 posta çeki numarasına da ödeme yapılabecek.Ayrıca vergi ödemelerini Halk Bankası ve Denizbank’ın tüm şubelerinden yapılabileceğini de belirten yetkililer, vergi ödemelerine Bonus ve World karta 5 taksit uygulanacağını açıkladı.

Müdürlük yetkilileri, ödemelerin rahat ve huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için mükelleflerin son günlere kalıp mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.