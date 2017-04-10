  • BIST 90.145
  • Altın 150,512
  • Dolar 3,7327
  • Euro 3,9487
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C

Emlak sektörünün başarılı ismi Abidin Çağıran Yenimahalle'de “Emlakçılığın Altın Kuralları” adlı seminer düzenledi

»
Emlak sektörünün başarılı ismi Abidin Çağıran Yenimahalle'de “Emlakçılığın Altın Kuralları” adlı seminer düzenledi
Yenimahalle Belediyesi, emlak sektörünün başarılı ismi Abidin Çağıran’ı Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) “Emlak Danışmanlığı Kursu” alan vatandaşlarla seminerde buluşturdu.

Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan kurs merkezinde düzenlenen “Emlakçılığın Altın Kuralları” adlı seminere, kursiyerler büyük ilgi gösterdi.

Bu sertifikayı alarak emlakçı olabilirsiniz

Seminerde emlak sektöründe başarılı olabilmek için yapılması ve yapılmaması gerekenleri kendi iş hayatından örnekler vererek anlatan Çağıran, kursiyerlerin sorularını da cevapladı.

Emlak Danışmanı Çağıran, “İlk defa böyle bir seminer veriyorum. Yenimahalle Belediyesi’ni açmış olduğu bu kurstan dolayı tebrik ederim. Burada 3,5 ay süren bir kurs sonunda, haftada 6 saat eğitim görerek MEB onaylı sertifikanızla işyeri açabiliyorsunuz. İşte süreç sektöre girdiğinizde başlıyor” dedi.

Başarıya giden yolda kendi iş hayatından örnekler verdi

Başarıya giden yolda kendi tecrübelerinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Çağıran, “Afiş çok önemli. Bu şekilde portföy oluşturursunuz. Bu müşterileriniz açısından güvenirlik için çok önemli. Elinizde 3 ev varsa her zaman alıcıya en iyi evi göstererek başlayın. Ben böyle yapıyorum. En iyi olandan başlıyorum. Ofiste oturmayın, gezin, sahibinden olan evlerin numaralarını alarak satıcı ile anlaşıp evi siz müşteriye sunmaya çalışın” diye konuştu.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Batıkent Batı Sitesi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pazar yeri düzenlenen törenle hizmete açıldı02 Nisan 2017 Pazar 10:53
  • Yenimahalle'de “Bedenimizdeki enerji meridyenleri, meridyen açma ve dengeleme çalışmaları” başlıklı bir seminer düzenlendi30 Mart 2017 Perşembe 11:27
  • Yenimahalle Belediyesi “Her Köye Bir Köy Konağı” projesinde İvedik’te de yapımını tamamladığı köy konağını törenle açtı27 Mart 2017 Pazartesi 10:53
  • FİFA standartlarına uygun hale gelen Batıkent Semt Sahası'nda genç yetenekler top koşturuyor24 Mart 2017 Cuma 12:10
  • Yenimahalle Belediyesi'nin tarihi projesi HalkKart, Yenimahalle ekonomisine can suyu oldu23 Mart 2017 Perşembe 13:06
  • Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde “Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler” adlı söyleşi düzenlendi20 Mart 2017 Pazartesi 11:40
  • Yenimahalle'de sokak hayvanları için pugedon adı verilen metal kabinli, güneş enerjisiyle çalışan geri dönüşüm kutuları yerleşti19 Mart 2017 Pazar 12:43
  • Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkanlığı görevindeki 8’inci yılını görkemli bir festivalle kutluyor18 Mart 2017 Cumartesi 16:37
  • Başkan Yaşar, BAŞKON tarafından “Sivil Toplum Kuruluşlarına En Fazla Destek Veren Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü12 Mart 2017 Pazar 13:30
  • Yenimahalle'de “Böbrek Hastalıkları ve Obezite” adlı seminer düzenledi10 Mart 2017 Cuma 11:18
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim