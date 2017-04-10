Emlak sektörünün başarılı ismi Abidin Çağıran Yenimahalle'de “Emlakçılığın Altın Kuralları” adlı seminer düzenledi

Yenimahalle Belediyesi, emlak sektörünün başarılı ismi Abidin Çağıran’ı Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) “Emlak Danışmanlığı Kursu” alan vatandaşlarla seminerde buluşturdu.

Batıkent Meydan AVM içerisinde bulunan kurs merkezinde düzenlenen “Emlakçılığın Altın Kuralları” adlı seminere, kursiyerler büyük ilgi gösterdi.

Bu sertifikayı alarak emlakçı olabilirsiniz

Seminerde emlak sektöründe başarılı olabilmek için yapılması ve yapılmaması gerekenleri kendi iş hayatından örnekler vererek anlatan Çağıran, kursiyerlerin sorularını da cevapladı.

Emlak Danışmanı Çağıran, “İlk defa böyle bir seminer veriyorum. Yenimahalle Belediyesi’ni açmış olduğu bu kurstan dolayı tebrik ederim. Burada 3,5 ay süren bir kurs sonunda, haftada 6 saat eğitim görerek MEB onaylı sertifikanızla işyeri açabiliyorsunuz. İşte süreç sektöre girdiğinizde başlıyor” dedi.

Başarıya giden yolda kendi iş hayatından örnekler verdi

Başarıya giden yolda kendi tecrübelerinden örnekler vererek konuşmasını sürdüren Çağıran, “Afiş çok önemli. Bu şekilde portföy oluşturursunuz. Bu müşterileriniz açısından güvenirlik için çok önemli. Elinizde 3 ev varsa her zaman alıcıya en iyi evi göstererek başlayın. Ben böyle yapıyorum. En iyi olandan başlıyorum. Ofiste oturmayın, gezin, sahibinden olan evlerin numaralarını alarak satıcı ile anlaşıp evi siz müşteriye sunmaya çalışın” diye konuştu.