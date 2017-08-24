Emniyet Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde Yozgat’tan Ankara’ya gelen şehit yakınları Altındağ’ı gezdi

Altındağ Belediyesi, aralarında Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok’un eşi Gülhan Altınok’un da bulunduğu 50 kişilik heyeti ağırladı.

Şehit yakınları, önce Hamamönü ’nü, sonra Altınköy Açık Hava Müzesi ’ni gezdi. Gezide şehit yakınları na Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki de eşlik etti.

Önce Hamamönü sonra Altınköy’ü gezdiler

Altındağ Belediyesi , Yozgat’tan gelen şehit polislerin ailelerini misafir etti. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ’un eşi Gülhan Altınok’un ev sahipliğinde düzenlenen gezi, Hamamönü ile başladı. Bu bölgede önce Mehmet Akif Ersoy Evi’ni ziyaret eden şehit yakınları, daha sonra Taceddin Dergâhı’na geçti. Heyet, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini başında dua etmeyi de unutmadı. Ardından Altınköy Açık Hava Müzesi’ne doğru yola çıkıldı. Aralarında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan polis yakınlarının da bulunduğu heyet üyeleri, bol oksijenli havasıyla Altınköy’e hayran kaldı. Heyet, bölgedeki zanaatkârlıkların sanatlarını sergilediği atölyelere büyük ilgi gösterdi.

“Altınköy’ün methini daha önce duydum”

Gülhan Altınok, bir arada oldukları sürece tüm zorlukların üstesinden geleceklerini belirterek şehit yakınları için “Onların hakkı asla ödenmez.” dedi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin eşi Saadet Tiryaki de, şehit yakınlarını ağırlamaktan büyük onur duyduklarını belirterek, şehitlerimizin asla unutulmayacağını sözlerine ekledi.