Emperyalizm Ve Biz Müslümanlar

Fatih Yokuş / Emekli İmam

İnsan, biz Müslümanlara göre yaratılanların en mükemmeli, değerli ve eşrefi mahlukat olanıdır.

İnsan, yaptıkları ile en yüksek makama çıkabileceği gibi, tüm yaratılanlardan daha aşağı bir duruma da düşe bilir.

Zayıf, güçsüz ve bilgisiz doğduğu halde, zaman içerisinde öğrenme, anlama ve üretme kabiliyeti ile, kuşlar gibi uçabilmekte, köstebekler gibi dağları delmekte, filden, Aslandan daha güçlü, tilkiden daha kurnaz... ve tüm yaratılanlardan daha ileri gidebilmekte.

Belkide, son lokmasını bir biriyle paylaşa bilen, aynı çatıyı zor anda cinsiyle beraberce kullanan, yardım etmekten zevk de alan tek varlık yine insandır.

Ancak İnsan, insani özelliğini yitirdim mi, eyvah, en tehlikeli ve yaratılanların en gaddarı olur.

Yine nesline en fazla zarar veren, zevk veya kin için cinsini öldüren, ihtiyaç olmadığı halde tahrip etmeyi, yakıp yıkmayı da yapan yine insandır. Aç gözlülüğü, bencilliği, egosu, nefsin tatmini, zevk ve şeytani yönü insanın en çekilmez ve tehlikeli olan kısmıdır.

Onun içindir ki dinimiz İslam; Altı şartı olan, iman esaslarına çok önem verir. Her canlının zamanı geldiğinde öleceğini ve ölümden sonra ki hayatta ise kurtuluşa erenlerin,gerçek iman sahibi olduklarını söyler.

Çünkü şu da bir gerçek ki iman,İnsanın fıtratında var olan kötü dediğimiz düşünceleri oto kontrol sistemi ile frenlemeye çalışır.

Kamil bir iman, insana, imanının gerektiği gibi yaşamayı, hayatının bir düsturu ve olmaz sa olmazını,amelle iman ilişkisini, et ve kemik misali ayrılmaz bir bütün olduğunu sağlar.

Müminun suresi 1 ayet:

"Gerçekten Müminler kurtuluşa ermiştir."

Dünya İnsan için var olduğu gibi, yine dünyanın yok olması da galiba insanın eliyle olacaktır.

Allah'ın verdiği akıl nimetiyle elde ettiği teknolojiyi, insanın istifadesine sunduğu gibi, ürettiği korkunç silahlarla da insan neslini tehdit etmektedir.

Günümüzün süper gücü olan ABD. Rusya, Avrupa ülkeleri ve Çin, geliştirdikleri savaş sanayisi ile dünyayı yaşanamaz hale getirmek için adeta birbiri ile yarışmaktalar.

Bu ülkeler, özellikle Müslümanların çoğunlukta yaşadıkları ülkelerde, idarecilerinde beceriksizliklerinden yaralanılarak, sağ, sol, ilerici, gerici, çağdaş, çağ dışı, kapitalist, komünist, faşist, vatan Perver, dinci, dinsiz... ve daha nice dava ve düşünceleri, birer kurtarıcı gibi sunmakta, kavga, kargaşa, terör, anarşi ve kaos ile silahlarını deneyip, satmaktadırlar.

Ayni zamanda itilaf devletleri olarak birinci dünya savaşında aynı safta yer alan ABD, Rusya, İngiltere (Birleşik kraliyet) ve Çin, bir birleri ile savaşmadıkları halde, geri kalmış ülkelerde geliştirdikleri siyasi fikirlerle karşı guruplar oluşturmuş, düşman kardeşler meydana getirmiş ve adına emperyalist denilen bir sümürü sistemini kurmuşlardır.

Asrımızın gaddar zihniyeti olan emperyalizm, insan oğlunun en büyük düşmanı olmakta, sırf daha fazla kazanmak için ülkeler yıkılmakta veya işgal edilmektedir.

Madem ki vahşi batının, emperyalist çarkında en fazla ezilen, yıkılan, talan edilen, yerinden, yurdundan, canından, namusundan... olanlar biz Müslümanlarız, o zaman kendimize gelmeli, başımızın çaresini bulmalıyız. Yoksa canavarlaşmış zalimden merhamet beklemek, gidenlerin yanında, şerefimizi ve haysiyetimiz de elden gidecek, bir de dişinin kirasını isteyeceklerdir.

Dinimizin bir gereği olan; Kardeş olduğumuzu, kendi nefsimiz için istediğimizi, kardeşimiz için istemesini bilmeli, komşunun şerrinden emin olduğu, büyüklerin küçükleri sevdiği, küçüklerin büyükleri saydığı, ilmi bilen, öğrenen, sevenlerden, düşküne, sakata, fakire, yetime ve kimsesize yardım etmesin bilenlerden olmaya çalışalım.

Kan, intikam, yerini, af ve sevgi almalı, küskünlükler yerine barışı, kusurları bulma yerine, örten olmalıyız.

Sevmek varken, nefreti bırakmalı, almak varken, vermesini bilmeliyiz. Birbirimizi kusurlarımızla sevmeli, Allah'ın kulu olduğumuzu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olarak kardeş gibi olmalıyız.

Bir avuç toprağın ancak gözleri doyurduğu bu dünyada, ölüm gelmeden önce,ölmeyi bilmeli, ölümü çokça anmalı, Allah'ın rızasını kazanmayı her şeyden daha önemli olmalıdır.

DUA VE SELAMLARLA..