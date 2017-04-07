En çok konuşulan futbolcu, teknik direktör ve başkanlar belli oldu …

Nur Çelebi / Spor Eğitmeni

KIRMIZI KARTLAR ABOUBAKAR’I ZİRVEYE TAŞIDI

Süper Ligde mücadele tüm hızıyla sürerken, spor medyasında en çok konuşulan futbolcu, teknik adam ve başkanlar belli oldu. Medya Takip Ajansı Interpress tarafından televizyon, internet ve yazılı basını kapsayan “Süper Lig Haber Raporu”na göre, geçtiğimiz ay hakkında en fazla haber çıkan futbolcu Vincent Aboubakar olurken, Siyah Beyazlı futbolcu ile ilgili medyaya 15 bin 602 haber yansıdığı belirlendi. Kamerunlu golcü geçtiğimiz ay daha çok Avrupa Kupası ve ligde üst üste gördüğü kırmızı kartlarla medyanın gündeminde ilk sırada yer aldı. İkinci sırada takım arkadaşı Ricardo Quaresma yer alırken Portekizli kanat oyuncusu hakkında 11 bin 450 haber çıktığı saptandı. Üçüncü Fenerbahçe takımının kaptanı Mehmet Topal olurken, Sarı Lacivertli futbolcu ile ilgili medyaya 11 bin 118 haber yansıdığı tespit edildi. Beşiktaş ve milli takımın golcüsü Cenk Tosun ile alakalı medyada 10 bin 732 haber yer alırken, Galatasaray’ın son dönemde eleştirilen yıldızı Wesley Sneijder hakkında ise medyada 10 bin 653 haber çıktığı belirlendi.

Şenol Güneş zirvede Advocaat düşüşte …

Yayınlanan rapora göre, Beşiktaş’ın hem ligde hemde Avrupa’da doludizgin gitmesinde büyük paya sahip olan teknik direktörü Şenol Güneş’in hakkında çıkan 20 bin 722 haberle en fazla konuşulan teknik adamlar listesinde ilk olduğu ortaya çıktı. İkinci sıraya Galatasaray’ın başına geçen ve kadro seçimi, disiplin uygulamaları ve oynattığı futbol ile eleştirilen Igor Tudor yerleşirken, genç teknik adam hakkında geçen ay medyada 18 bin 768 haber çıktığı belirlendi. Fenerbahçe’nin ligde yaşadığı düşüş teknik direktörü Dick Advocaat’ı da gündemde geri plana iterken, Hollandalı çalıştırıcı hakkında medyaya 12 bin 574 haber yansıdığı saptandı. Trabzonspor ligin ikinci yarısına fırtına gibi bir başlangıç yaparken, teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili de medyada 11 bin 322 haber yer aldığı tespit edildi. Adı sürekli Fenerbahçe ile anılan Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman da gündemde öne çıkarken, usta teknik adam ile alakalı medyada 9 bin 486 haber yapıldığı belirlendi. Ligin ikinci sırasında yer alan Başakşehirspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı’ya ise medya gereken ilgiyi göstermezken, başarılı teknik adam hakkında medyada 3 bin 739 haber yayınlandığı görüldü.

Dursun Özbek eleştirilerin hedefi oldu …

Aynı araştırmada başta geçen ay yapılan mali kongrede yaşananlar olmak üzere eleştirilerin hedefinde yer alan Galatasaray başkanı Dursun Özbek ile ilgili medyada 12 bin 335 haber çıkarken, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın son zamanlarda medyada pek öne çıkmasa da hakkında çıkan 11 bin 948 haberle ikinci sırada yer aldığı görüldü. Listenin üçüncü sırasında yer alan lider Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman hakkında da medyaya 8 bin 680 haber yansıdığı belirlendi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta listede dördüncü sırada yer alırken, Trabzonspor Başkanı hakkında medyada 6 bin 247 haber yapıldığı tespit edildi. Dört büyük takımın başkanlarından sonra medyada en fazla haber olan başkan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan olurken, özellikle Aykut Kocaman konusunda yaptığı açıklamalar başta olmak üzere Başkan Ahmet Şan hakkında medyada 2 bin 524 haber çıktığı saptandı.