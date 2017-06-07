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En çok konuşulan kadın aktüel programları belli oldu

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İrem Subaşı

Televizyonda yayınlanan kadın aktüel programlarının haber karnesi açıklandı. Çözdüğü polisiye olayların yanı sıra binlerce kayıp insanı bulup sevdiklerine kavuşturan Müge Anlı ve ekibinin hazırladığı ve her zaman en çok izlenen programlar arasında yer alan ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ geçen ay yine yazılı basında en fazla konuşulan kadın aktüel programı oldu. Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre, gündüz kuşağında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ hakkında yazılı basına geçen ay 75 haber yansıdığı belirlendi.

Her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin incelendiği rapora göre, ikinci sırada Zahide Yetiş tarafından sunulan ve yaşamın içinden bir çok farklı konunun gündeme geldiği ‘Zahide Yetiş’le’ yer alırken, program hakkında yazılı basında 27 haber çıktığı saptandı. Sunuculuğunu Derya Baykal'ın yaptığı ve hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen program "Derya Baykal'la Gülümse" hakkında ise geçen ay yazılı basında 13 haber çıktığı tespit edildi.

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