En çok konuşulan yaşam aktüel programları belli oldu

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türk televizyonlarında yayınlanan yaşam aktüel programları içinde ayrı bir yere sahip olan ve en çok izlenen programlar arasında her zaman üst sıralarda yer alan ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ Nisan ayının yazılı basında en fazla konuşulan yaşam aktüel programı oldu. Medya Takip Ajansı Interpress tarafından yapılan araştırmaya göre, gündüz kuşağında yayınlanan programlar arasında adından en çok söz ettiren ve Müge Anlı’nın kendine has sunumuyla dikkat çeken ‘Müge Anlı İle Tatlı Sert’ hakkında yazılı basına geçen ay 91 haber yansıdığı tespit edildi.

Her ay televizyon programlarının basında çıkan haberlerinin takip edildiği inceleme sonuçlarına göre ikinci sırada ‘Nursel’in Evi’ programı yer alırken, Nursel Ergin’in sunduğu program hakkında yazılı basına 36 haber yansıdığı belirlendi. Zahide Yetiş tarafından sunulan ve yaşamın içinden bir çok konunun konuşulduğu ‘Zahide Yetiş’le’ isimli program ile ilgili ise geçen ay yazılı basında 25 haber çıktığı tespit edildi.