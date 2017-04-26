Güldane Kaya

Halk arasında çok sevdiğim bir söz ile yazıma başlamak istiyorum değerli okurlarım,sağlıktan büyük zenginlik yoktur.evet gerçekten sağlığımız yerindeyse ne mutlu bizlere Allaha binlerce kez şükretmek lazım Kişinin beden sağlığı ve ruh sağlığı genel sağlığının belirleyicisi olup birinde ortaya çıkan bir değişme, diğerini de aynı yönde etkiler. Sağlıklı ve mutlu bir insanın yüzündeki kahkahaları mutluluk hormonlarını çalıştırır. Endorfin yapmış olduğumuz spor esnasında vücudumuza zihnimize mutluluk hormonlarının yayılarak sağlıklı kalmamızı sağlıyor. O halde haydi hep birlikte vücudumuzu ve ruhumuzu şımartalım. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır. Kullanılmayan bir aletin çürümesi gibi insan organizmasında da kullanılmayan dokular zedelenir, hastalanır. Kas-iskelet sistemi hareketsiz kaldığında kas ağrıları, kemiklerde zayıflama, eklemlerde hareket güçlüğü oluşur.

Zamanımızda ofis çalışanlarında sık görülen boyun ve bel ağrıları aralıksız masa başında oturma sonucunda meydana gelir. Hareketsizlik tüm dokularda yaşlanmayı hızlandırır. Kalp, akciğerler, mide ve barsaklar, idrar yolları doğru çalışabilmek için egzersize ihtiyaç duyar.

Spor ve egzersiz kas gücü ve dayanıklılığını arttırır, kalp hastalığı riskini azaltır, kan basıncını düşürür, şeker hastalığını düzene sokar, kişinin kendini iyi hissetmesini sağlar, ruhsal gerginlikleri azaltır ve zayıflamaya yardımcı olur. Spor yapanlar kendilerini daha iyi hissederler, daha az hastalanırlar. Bunun nedeni endorfin salgılarının artması, bağışıklık sisteminin güçlenmesidir.

Egzersiz ve spor bir yaşam biçimi olmalıdır. Vücudun sağlığı ve dokuların genç kalabilmesi için egzersiz şarttır. Her yaşta spora başlanabilir, ancak kırk yaş üzerindeki bireyler tamamen sağlıklı da olsalar spora ve egzersize başlamadan önce doktora görünmeli ve kendilerine uygun bir program çizilmelidir. Önceden spor yapmamış bir insan 40 yaş sonrasında spora başlamak istiyorsa kontak sporlar olarak adlandırdığımız basketbol, futbol gibi çarpışmalı ve sıçramalı sporlardan kaçınmalıdır. Bu dönemin ideal sporları yüzme, kürek, bisiklet ve yürüyüştür.

Aerobik egzersizler ve sporlar olarak adlandırılan bu tür sporlarda insan vücudundaki tüm ana adaleleri kullanarak kalbinin ve akciğerlerinin kapasitesini arttırır, güçlenir, zindeleşir. Üstelik bu sırada eklemlerine ve kaslarına herhangi bir zarar vermez. Hareket hangi şekilde olursa olsun insan vücudunu diri ve genç tutan en önemli faktördür. Ancak özellikle gençken egzersiz yapmaya alışmamış bireyler için motivasyon büyük önem taşır. İlk günler hatta haftalar alışma dönemidir. Bu dönemde kas ağrıları, yorgunluk ve zaman darlığı gibi bahanelerle egzersizi bırakma oranı yüksektir. Siz siz olun pes etmeyin göreceksiniz zaman içerisinde vazgeçilmeziniz olacaktır.