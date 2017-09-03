ENDÜSTRİ 4.0, TARIM 4.0 VE TOPLUM 5.0

Oğuz Güler

Bir önceki yazıma “GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK yeni BAKANI Sn. FAKIBABA’ya BAŞARILAR!” diyerek Tarım kökenli biri olarak yazmıştım ama HEKİM olduğunda Tıp'ça yazmadığımdan beni anlayamamış. Oysa tarımla ilgili yapıcı eleştiriler yazmıştım. Yazımda ayrıca Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip ERDOĞAN’a seslenerek tarıma el atınız, neşteri siz vurunuz demiştim ama vuramayacağınıda bilenlerdenim. Onu danışmanlarının sık sık yanıltmalarından arınarak ciddi ve halka dönük atılımlar yapması gerektiğini burada tekrar belirtmeliyim. Tarımcı olmayan hekim olan bakan bey orada burada gezerken bu ay Bulgaristan’ dan yine SAMAN aldık, sakın ZAMAN aldık diye anlaşılmasın. Zaman satın alınmaz BOŞlar boşa harcar, Arçelikler doluya harcarlar o zamanı. Beş yıl önce samanı dışarıdan almıştık ve sonucunu da stokçuların işi bu hale getirdiğini anlayıp, konuştuğumuz o dönem kabahat yine stokçu deniyor ve 3-5 stokçu ile baş edemiyorsak Tarım bakanlığı ve devlet MUZ cumhuriyetinde olmalıyız ki bir saman stokçusu ile bile bu büüüüyyyyüüüük devlet baş edemiyor. Bari tarımda her şeyi İTHAL ediyoruz o zaman Bulgaristan'dan bir Tarım bakanı alarak ALMA ile Elma- Saman konusunu halletmeliyiz dimi haniii...

Geçen hafta önce Eğitim, Yayın ve Yayım Daire Başkanlığına sonra Tarım İl Müdürlüğüne uğradım. Ziraat Mühendisi olduğu söyleyince azıcık bir şeyler anlattılar. Anlattılar ama Tarıma gelemediler. Sayın Bakanım ben yine yazayım. Aman gözden ırak olan yerleri gözden kaçırmayınız… Zihniyet değişmeyince aynı tas, aynı hamam… Bundan önceki yazımla ilgili Tarım Bakanlığından bir dönüş olmadı. Sayın Bakan sizin etrafınızı da çok kısa sürede demirli betonla çevirdiler. Ancak ben meslekten biri olarak uyarılara devam edeceğim. Geçmişte Tarım Raporum dikkate alınsaydı samanı 2. kez dışarıdan almazdık. Bakanlıktan kötü kokular hala kesilmedi. Özellikle ihaleleri kontrol altına almalıydınız ama nedense alamadınız. Bakanlıkta bana bir şey olmaz, bu bakanda bana bir şey yapamaz, arkamda SARAY var diyen bürokratlarınızdan bahsediliyor, bu tipleri ayıklamadıkça "Metal yorgunluğu" değil "Saray dayatması bürokrasi yorgunluğu" yapıyor bu bilinmeli. Bi bok yapmayan sadece ayın 15'i gelsin maaş alayım, orada buarada gezeyim harcırah aklayım diyenler varken işi teşkilatların metal yorgunluğuna vurmak 2019'da kesin başarısızlığın habercisi bu biline. Teşhis yanlış ve bu ülke vatandaşı için bir şey yapılmadığı SARAY'ın densiz-dinsiz-inançsız- sevgisiz kadroları koruması yüzünden olduğu anlaşılamamış…

Bunu da artık sık sık duyuyoruz. Liyakat diyoruz ama dinleyen yok. Basın Müşavirliğiniz bir evvelki yazımı nasıl atlamış? Sayın Bakan iyi niyetle bu Bakanlık yürümez. Suç işleyenler için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulunun, kahraman olursunuz ama bu bakanlıktaki yaralar kanserleşti ve o bürokratlar "Saray" ekibince sizi yemeye kadar iş varabilir. Siz CB'na çıkıp kesilecek kol ve bacakları aktarmalısınız ve kokuşmuşlardan arınmalısınız.. Bakanlıkta uzun yıllar korunma tedbirleri alınmamış, tedavi yapılmamadığından SAMAN ithal eder hale geldik bunu unutmayın. Biçerdöverlere arazilerimizin 5-7 cm daha aşağısından tahılların biçilmesi akıllara gelmemiş ve yönetmelik haline getirilmemişse o anasını bacısını sinemaya ısmarladığım sevgisiz kadroları orada tuttukça bize daha çok malzeme çıkar sizde hekimlikten kasaplığa terfi edersiniz.

Benim bakanlıkta yetkisiz bir çok bürokratça önemsenen yazılarım acaba Türkiye’nin en ileri Medya Takip Sistemi İnterpress nasıl atlamıştı? Bunu da anlamadım ama bu da sitemizin eksiği olsa gerek. Artık yurt dışında özellikle gelişmiş ülkelerde konuşulan şu terim olan “Endüstri 4.0, Tarım 4.0 ve Toplum 5.0” üçlemini sık sık duyuyoruz. Ülkemiz bu kelimelere oldukça yabancı hele, hele kamudan ses yok, tık yok hatta bu nedir diye sorsan Japonya'da bir yanardağ derler sanırım.

O nedenle basit bir şekilde değineceğim. Ancak gelişmeleri takip ediyorum sizlerle paylaşacağım;

Endüstri devrimin başlangıcı;

Endüstri 1.0 Su ve buharla çalışan sistemler, 1780 li yıllar,

Endüstri 2.0 Elektrik enerjisinin kullanımı ve seri üretime geçiş, 1870 yıllar,

Endüstri 3.0 Elektronik ve bilişim teknolojilerinin entegre kullanımı, 1969 yıllar,

Endüstri 4.0 Siber ve fiziksel sistemlerin Entegrasyonu

Endüstri 4.0’ ın aşamaları ise; Endüstri, internet Devrimi ve endüstriyel internet Devrimi

Tarım devrimini başlangıcı;

Geleneksel tarım insan ve hayvan işgücü ile başladı.

Tarım 1.0 : Su ve buhar gücünün kullanıldığı erken 20. Yüzyıl denebilir. Verimliliğinin düşük, emeğin yoğun olduğu bir tarım sistemi söz konusudur.

Tarım 2.0 Seri üretim elektriktir. Yeşil Devrim.

Tarım 3.0 Bilgisayar ve otomasyon var. Hassas tarım…

Tarım 4.0 Bilgi ve iletişim teknolojileri. Akıllı Tarım…

Tarım 4.0 İnsansız operasyonlar ve bağımsız karar sistemlerinden oluşan bir sonraki evrimin yolunu açar.

Bütün bu gelişmeler olurken “İNSAN” faktörü dikkate alınmıyor. Yukarıdaki gelişmeler, işsizliği artırıyor, bazı mesleklerin yok ediyor. Bu da Toplum 5.0 olarak karşımıza geliyor. Bu bağlamda bilgi toplumu ve akıllı toplum olarak projeler hazır, bazı ülkelerde uygulanıyor, ama bizde bunu konuşan bile yok. Mesela Droneler siz evinizdeyken yüzlerce km uzakta bile olsa artık yüzlerce dönüm arazide ki ürünün hangi bölgelerinde su, hangi bölgelerinde hastalık var tespit edebildikleri gibi 500 dönüm araziyi ilaçlayabilmekte, gübreleyebilmekte, sulamalarını sağlayabilmekte. Türkcell tarım ile ilgili bir çok programla çiftçilerimze bir çok yenilik sunmakta ve bunları gooğle amcadan bakmanızı tavsiye ederim. Ama bizde köyden kente göç ve 5 milyon hektar arazinin hiç ekilmemesi konularına değinen yok. Ancak buna bir de Robotlar devreye girince konuları hiç konuşulmuyor. Afyonda eski tarım bakanlığı müsteşerının teknolojik serasında 1000 m2 deb 70 ton domates alması neden yaygınlaştırılamıyor. Robotik çiftlikler için niye ön çalışmaları başkaları başlatıyor?

Bu toplum 5.0 konusunu açmak gerek değil mi?

Son ve zor sorular;

Ülkemizin yeri neresidir?

Ülkemiz bu konu da ne yapıyor?

Hangi planları ve projeleri var?

Hedefi nedir?

Bu son satırların faturasını da yakında keser anlamak isteyenlere anlatırız. Ama Tarım bakanlığı aklı eren veya önemli şeyleri ikaz edenleri değil sadece maaş gününü iple çeken bürokratların dediğini dinlediğinden bi bok yapamayan bir kurum konumunda gözüküyor diyenler haklı çıkacak galiba. Hekim olan Tarım bakanım insan olarak belki 10 numarasınız dır ama Bakan olarak bu bürokratlarla -1 olduğunuzu yakında Saman ve Et becerisizliklerin size fatura edilmesi ile göreceğiz gibi... Bakan dediğin ya kolunu keserek diyet verecek yada bürokratının kolunu keserek ondan hem ülkeyi hem kendini kurtaracak adamdır diye tarif edeyim ki belki randevu vererek 3-5 yapıcı eleştirimi ele alır diyerek satırlarımı bitireyim...