Enerji Bakanlığına sesleniyorum

Eyüphan Kaya

Sevgili dostlar dünyanın en önemli sorunlarından biri enerji sorunu olduğunu biliyoruz. Ancak günün şartlarını değerlendirerek vatandaşına en ucuz fiyatlarla enerji ulaştırmak, hizmet etmek devletin başta gelen görevlerindendir.

Biz maalesef kendimizi barajlarla avuttuk, ne güneş, ne de rüzgar enerjisinden yeterince yararlanabildik, nükleer enerjinin de önemini halkımıza tam anlatamadık.

Ülkemizin enerji açısından %70 dışa bağımlıyız, bu ülkenin bu şekilde gün yüzüne çıkması hayli zor gözüküyor.

Vatandaşa, “hele az daha sabret, nükleer enerji üretimine başlarsak size ucuz enerji ulaştıracağız” diyemeyiz. Çünkü enerji hayatla eş değer hale gelmiş, ne yemeğinizi pişirebilirsiniz, ne de ısınabilirsiniz.

Tabi ben daha çok kendi şehrimin Diyarbakır’ın enerji durumunu anlatmaya çalışacağım.

İster inanın ister inanmayın son çeyrek yıldır enerji adına en çok duyduğumuz kavram trafo, bir siyasiyi bulup torpil araya sokacaksınız ki, size bir trafo tahsis edilsin, yada trafonun kapasitesi yükseltsin.

Yetmiyor görevlilerin canı istediği zaman ceza basıyorlar, istedikleri zaman istediği cezayı siliyorlar.

Şimdi ben Enerji Bakanımıza Berat Albayrağa soruyorum, yani gayretli bir daire başkanınızı 6 ay bir yıl Diyarbakır’a görevlendirerek bu sorunu çözemez misiniz?

Olmuyor, olmuyor Ankara’nın kanunlarıyla Diyarbakır’ı idare etmek çok zor.

Bu şehir 20 yılda nüfusunu beşe katlamış ama hizmet iki katına bile çıkmamış, üstelik bu şehrin büyümesi zorunlu ve plansız olduğu için sorunları girift hale gelmiş.

Buradaki sorunu kaçak meselesine bağlayarak örtbas etmek akıl işi değildir. Buna profesyonel bir müdahale lazım. Eğer Bakanlık yönetiminde bir daire başkanı, bir genel müdür bu sorunu çözmeyi dert edinmeyip enerji kullanıcısını suçlayıp kendini düze çıkarmaya çalışıyorsa yazıklar olsun!

Diyarbakır fert başına tükettiği enerji açısından 81 arasında 70’li sıralardadır. Kaçak kaçak deyip kamuoyunu uyutmak ayıp edil mi? Vatandaş da şimdi diyor iki milyonluk nüfusa sahip bu kentte acaba ne kadarlık kaçak kullanıyor.

Şu andaki müdürünüz bu konuda tek kelimeyle başarılı değildir. Buraya bir müdür atadığınız zaman Diyarbakır’ın enerji sorunu nasıl çözebileceğinin eylem planını ortaya koyması lazımdır.

Kocaman Türkiye cumhuriyeti bin bir sorununu hal etti de bu şehrin enerji sorunuyla mı başa çıkamıyor.

Eğer bu işe ehil kimselerin ismi ajandanızda yoksa müsaade edin de kısa zamanda bu sorunu hal edecek bir ismi biz size verelim. Yada ben fen uzmanı bir emekli öğretmenim müsaade edin bir yıl meccanen ben bu kuruma müdürlük yapayım göreceksiniz bu sorun nasıl hal olur, benim bildiğim bu böyle gitmemeli, ağrıma gidiyor arkadaş!

Selam ve selametle kalın.