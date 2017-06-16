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Enerji Ormanı için ilk tohumlar atıldı

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Enerji Ormanı için ilk tohumlar atıldı
Çankaya Belediyesi, doğaya ve çevreye katkı sağlayacak çalışmalara öncülük yaparak örnek olmayı sürdürüyor. Enerji Ormanı için ilk tohumlar atıldı.

Son dönemlerde dünya genelinde çok konuşulan ve yükselen bir değer olarak dikkat çeken “Enerji Ormanı” ile ilgili Çankaya’da ilk adım atıldı. Çabuk büyümesi sayesinde kısa sürede odun ve enerji veren Aylantus ağacının tohumları toprakla buluştu.

 

KARBON AYAK İZİ KÜÇÜLECEK

Çankaya Belediyesince hem Aylantus ağacının gelişimi için uygunluğu hem de şehir hayatı gözetilerek belirlenen “Yeşillendirme ve Ekolojik Restorasyon Alanı”na Aylantus tohumları dikildi. Doğanın ısı dengesine katkı sağlaması da beklenen Enerji Ormanı projesi, açığa çıkaracağı oksijen ile Çankaya’nın “Karbon ayak izi”ni de küçültecek.

 

ENERJİ KAYNAĞI: AYLANTUS

Kuzey Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan ve her geçen gün diğer Avrupa ülkelerinde de oluşturulmaya başlanan Enerji Ormanı için Aylantus önemli bir ağaç. İki, üç yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, kesildikten sonra ise tekrar gelişen Aylantuslar, rüzgar sayesinde yayılarak çoğalma özelliğine de sahip.

 

YEŞİL DOKUYU ARTIRIYOR, EROZYONU ENGELLİYOR

Çankaya Belediyesi tarafından En Yeşil Ankara Derneği ile işbirliği içinde öncü bir proje olarak hayata geçirilen uygulama, ülkemizde henüz pek bilinmiyor. Bu yeni projede, düzenli kontrollerle büyütülecek Aylantuslar ile amaç, ilçenin yeşil dokusunu artırmanın yanı sıra dik yamaçlarda oluşabilecek toprak kayması ve erozyonun da önüne geçmek olacak.

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