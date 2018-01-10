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Enes Akıncı 3. Geleneksel 19 Mayıs Wushu Kung Fu Şampiyonasında 75 kiloda Balkan Şampiyonu oldu

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Enes Akıncı 3. Geleneksel 19 Mayıs Wushu Kung Fu Şampiyonasında 75 kiloda Balkan Şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi Bağlumspor yarıştığı spor branşlarında kazandığı başarılarla ülkemizin gururu olmaya devam ediyor.

Son olarak Bağlumsporlu Enes Akıncı  5 - 7  Ocak 2018 tarihleri arasında Samsun Bafra Spor Salonunda yapılan 3. Geleneksel 19 Mayıs Wushu Kung Fu Şampiyonasında 75 kiloda Balkan Şampiyonu oldu.

6 yaşından beri Bağlumspor Kulübü altyapısında yetişen lisanslı sporcu Enes Akıncı (17) 10 ülkeden 180 sporcunun katıldığı yarışmada Balkan Şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a spor ve sporcuyu desteklediği için ayrıca teşekkür eden başarılı sporcu, "Şu ana kadar katıldığım şampiyonalarda 36 madalya ve 3 kupa kazandım. Elbette bu başarıda kulüp başkanımızın ve hocalarımın da payı büyük... Ayrıca sportif yatırımlar ve malzeme desteği konusunda bizleri daima destekleyen Başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Keçiören Bağlumspor’un başarılarının devamını dileyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bağlumspor Kulübümüz farklı branşlarda aldığı başarılı derecelerle gururumuz olmayı sürdürüyor. Sporcumuz Enes Akıncı'yı tebrik ediyorum, önemli bir başarıya imza attı. Bundan sonra da bizlerin gururu olmaya devam edecek başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum. Keçiören'e kazandırdığımız en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonu ile profesyonel ve amatör sporcularımızın antrenman  alanlarına bir yenisini daha ekledik, sportif yatırımlarımızla sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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