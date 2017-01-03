Enflasyon canavarı geri mi geldi?

Arzu Toktay / XTB Araştırma Müdürü

Aralık ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Tüketici enflasyonunda yıllık gerçekleşme yüzde 8,53 olurken yurt içi ÜFE yüzde 9,94 ile son iki yılın zirvesinde. Enflasyonun detayında aylık bazda en yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde “yüzde 7,33” olarak gerçekleşti. Bir sonraki kalem yüzde 3,29 ile gıda ve alkolsüz içecekler ardından yüzde 1,97 ile ulaştırma kalemi geliyor. Yapılan zamların enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı görülüyor. Şimdiden moralinizi bozmak gibi olmasın ama Ocak ayı verisinde de ulaştırma ve sağlık sektöründe yapılan zamlar ile Aralık ayına benzer bir tablo çıkacak. İçinde bulunduğumuz ortamda küresel ekonomik koşulların da bizim tarafımızda olduğu söylenemez. Gelişmiş ülke Merkez Bankaları emtia piyasasında reflasyon fiyatlamasına sevinirken biz enflasyonu düşürmeye çabalıyoruz. Bir taraftan terör kabusu ile başa çıkmaya çalışırken bir taraftan ekonomiyi ayakta tutmak için teşvik paketleri hazırlıyoruz. En kötüsü tüketici güveninde zayıflama ve halkın köşesine çekilme eğilimi olarak görülebilir. İç talebe dayalı büyüme modeli ile hedef yakalamaya çalışan Türkiye ekonomisi mevcut koşulların devamı halinde 2017 senesinde diğer gelişen ülkelerin gerisinde kalabilir. Bu tabloya döviz piyasasında gücünü koruyan Dolar (DXY) Endeksi eklenince Dolar/TL paritesinde yeni rekorlara şaşırmamalı.

Dolar/TL Paritesi

Kaynak Bloomberg

Teknik olarak, günün şu ana kadar olan zirvesi 3,6000’ın yukarı yönde kırılması ile Dolar/TL paritesi 02-09 Aralık düşüşünün %123,6 fibo direnci 3,6532’yi hedefliyor. Aşağı yönlü geri çekilme durumunda ise 3,5338 ilk destek sonrasında 21 günlük hareketli ortalama 3,5050 takip edilebilir. Kısa vadeli göstergelerde RSI 70 civarında ve aşırı alım bölgesinde seyrediyor. Kasım ayında 92 civarında olan ve Aralık ayında yeniden yükselişe geçen RSI gösterge paritenin düzeltme yapmakta isteksiz tavrını açıkça gözler önüne seriyor.

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